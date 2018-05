대구창조경제혁신센터, 英 디자인 명문 골드스미스와 디자인스쿨 운영

계명대학교가 지원하는 글로벌 액셀러레이팅 캠프는 1박 2일 간 진행된다. 글로벌 자금 조달 방법, 글로벌 디자인 트렌드 등 다양한 강의 및 실습을 진행한다. 디자인 워크숍에서 필요했던 부분을 보완하여 참가팀의 글로벌 창업 역량 및 디자인 경쟁력을 강화할 계획이다.

지난해 '글로벌 디자인스쿨'에는 16개 팀이 골드스미스 워크숍 및 프로젝트에 참가했다. 그 중 우수한 3팀이 런던 디자인 페스티벌에 참여했다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr









[아시아경제 정동훈 기자] 대구창조경제혁신센터는 국내외 디자인 명문대학교와 함께 창업자의 제품 및 서비스 디자인을 개선하고, 글로벌 진출을 지원하는 '2018 글로벌 디자인스쿨' 참가팀을 다음달 11일까지 모집한다.'2018 글로벌 디자인스쿨'은 대구센터, 골드스미스런던대학교(Goldsmiths, University of London, 이하 골드스미스), 계명대학교가 주관하고 한양대학교가 후원하는 이번 프로그램은 대구센터와 골드스미스가 운영하는 2주 디자인 워크숍과 계명대학교가 지원하는 글로벌 액셀러레이팅 1박 2일 캠프로 구성돼 있다.1891년에 설립된 골드스미스런던대학교는 데미언 허스트(Damien Hirst), 스티브 맥퀸(Steven McQueen) 등 세계적으로 유명한 아티스트들을 배출한 학교로, 아트와 디자인·예술 분야에서 영국 최상위 랭킹을 자랑하는 디자인 명문대학이다. 참가팀은 디자인 워크숍을 통해 골드스미스만의 검증된 디자인 방법론을 체득해 제품 및 서비스에 적용해보고, 골드스미스 교수진 및 디자이너에게 디자인 컨설팅을 지속적으로 제공받을 수 있다.'2018 글로벌 디자인스쿨'의 마지막 날 개최되는 성과발표회에서 우수팀으로 선정될 경우, 해외 디자인 전시회 참가 및 국제 디자인 어워즈 출품을 지원받게 된다.또한 'IF 디자인 어워드 2019'의 출품비도 지원할 예정이다. IF 디자인 어워드는 독일의 레드닷, 미국의 IDEA와 더불어 세계 3대 디자인 어워드로 인정받고 있다.연규황 대구창조경제혁신센터장은 "디자인은 더 이상 시각적 가치에만 국한되지 않는다. 사용자 경험을 개선하여 구매 가능성과 기업 선호도에 지대한 영향력을 발휘한다"며 "이번 프로그램을 통해 국내 스타트업이 세계무대에서 주목받는 기업으로 성장할 수 있도록 글로벌 디자인 경쟁력을 강화하는데 힘쓰겠다"고 밝혔다.