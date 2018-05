그룹 방탄소년단이 컴백과 동시에 1위를 차지했다.방탄소년단은 26일 방송된 MBC ‘쇼! 음악중심’에서 트와이스의 ‘What is Love?’와 여자친구의 ‘밤’을 제치고 정상에 올랐다.이날 방탄소년단은 “‘음악중심’에서 처음 1위를 했다. 활동 첫 주만에 많은 사랑을 주셔서 감사하다”고 말했다. 이어 “방송으로 보고 있는 아미, 아침 일찍부터 와주신 아미 여러분들 진심으로 감사드리고 사랑한다”며 팬들에게 고마운 마음을 전했다.이 소식을 접한 네티즌들은 “역시 방탄소년단~ 노래 안무 의상까지 세련됐어. 라이브 짱”, “아미들 화력 짱짱!”, “역대급 무대..방탄소년단 오빠들 1위 축하해!”, “태형아 1위 정말정말 축하하고 오늘은 얼른 집 가서 푹 쉬어!” 등 다양한 반응을 보였다.한편 방탄소년단은 이날 ‘Airplane pt.2’에 이어 ‘Anpanman’과 ‘FAKE LOVE’까지 총 세 곡을 선보이며 화려하게 컴백을 알렸다.

