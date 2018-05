[아시아경제 호남취재본부 문승용 기자]올해 한전KDN은 지역사회 인재 양성을 위해, 전남, 광주지역 초·중·고 학생을 대상으로 교육청과 경찰서 추천을 받아 총 42여명을 선발해 장학금을 전달하고 회사로 초청해 홍보관 견학과 IT 미래세상특강도 진행한다.한전KDN 관계자는 “사회적 가치 실현과 지역사회 발전에 기여하고자 정보취약계층을 위한 PC 교실 ‘IT움’을 만들어 기증하고, 사내 IT봉사단이 ‘희망 PC 서포터’가 돼 청소년들이 IT 인프라를 마음껏 이용할 수 있도록 돕고 있으며, 앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 계속 이어갈 것”이라고 말했다.

