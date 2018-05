폴리티코 "美, 북미정상회담 선발팀 30명 여전히 출장 준비중"

[아시아경제 나주석 기자] 북미정상회담 미국 측 실무팀이 여전히 싱가포르 출장을 준비하고 있다고 25일(현지시간) 미국의 폴리티코가 보도했다.폴리티코는 복수의 관계자를 인용해 약 30여명의 백악관 선발팀과 국무부 선발팀이 북미정상회담 사전준비를 위해 싱가포르를 향해 27일 떠날 예정이라고 보도했다. 이들은 도널드 트럼프 미국 대통령이 북미정상회담을 취소했음에도 불구하고, 북미정상회담의 여지가 있는 것으로 보는 것으로 알려졌다.트럼프 대통령도 이날 기자들을 만난 자리에서 특유의 "무슨 일이 있을지 지켜보자(We’ll see what happens)"라며 가능성을 열어뒀다.폴리티코가 확보한 선발진 명단에는 조지프 헤이긴 백악관 부비서실장과 패트릭 클리프턴 대통령 특별보좌관이 포함된 것으로 알려졌다.앞서 미국은 북미정상회담 사전준비회의가 주말에 싱가포르 있을 예정이었다고 전했다. 미국 측 언론에 따르면 사전준비회의 미국 측 대표로 헤이긴 부비서실장이었다. 이 때문에 헤이긴 부비서실장이 싱가포르로 떠날 경우 북미 접촉 가능성을 대비하는 것으로 볼 수 있다.세라 샌더스 백악관 대변인은 이날 북미정상회담의 재추진 문제와 관련해 "그 회담이 6월 12일에 열린다면 우리는 준비돼 있을 것"이라고 언급하기도 했다.

