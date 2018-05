한은, 내달 4~5일 '통화정책의 역할' 국제컨퍼런스 열어

[아시아경제 조은임 기자] 한국은행은 내달 4일부터 이틀간 서울 중구 소공로 웨스틴조선호텔 그랜드볼룸에서 '통화정책의 역할 : 현재와 미래(The Role of Monetary Policy: Present and Future)'라는 주제로 2018년 BOK 국제컨퍼런스를 개최한다고 25일 밝혔다.한은은 올해 금융위기 이후 활발하게 논의되어 온 중앙은행과 통화정책의 역할에 대해 다각적으로 살펴보고 향후 도전과제들에 대한 대응방안을 모색하는 자리를 마련했다.주요 논의사항은 ▲크리스토퍼 월러(지오바니 델라리카(Giovanni Dell'Ariccia) IMF 조사국 부국장국내 인사로는 최도성 가천대 교수(전 금융통화위원), 문우식 서울대 교수(전 금융통화위원), 김진일 고려대 교수등이 참여하고, 한은에서는 신인석 금융통화위원, 정규일 부총재보, 김준한 조사국 부국장, 강환구 경제연구원 실장 등이 참가할 예정이다.한은은 "금번 컨퍼런스를 통해 변화하는 환경에서 중앙은행과 통화정책의 바람직한 역할과 효과적인 통화정책의 운영체계 등을 정립하는데 도움이 되는 정책적 시사점이 제공될 수 있기를 기대한다"고 전했다.

