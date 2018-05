식약처, 올해 성인용 결핵 백신 등 7개 제품화 지원

이번에 선정된 7개 품목은 성인용

청소년용 결핵예방백신 2품목, 인플루엔자 백신 2품목, 성인용 디프테리아

파상풍(Td) 백신, 대상포진 백신, 폐렴구균 백신이다. 식약처가 백신 개발과 제품화 지원을 위해 2016년부터 올해까지 글로벌 백신 제품화 지원 대상으로 선정한 백신은 10개 기관, 38개 품목이다.

WHO 품질인증(PQ) 지원 협의체를 구성해 WHO PQ 및 수출 지원도 하고 있다. PQ는 WHO가 개발도상국에 의약품 공급을 목적으로 품질, 안전성

WHO PQ를 받으면 유니세프(유엔아동기금) 등 UN 산하기관의 백신 국제 입찰에 참여할 수 있다. 우리나라 백신은 현재까지 4개사, 22개 품목이 WHO PQ를 받았다. WHO PQ 백신 수출액은 2016년 기준 1억5000만달러로 우리나라 백신 수출의 73.5%를 차지한다.

박혜정 기자 parky@asiae.co.kr









<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

[아시아경제 박혜정 기자] 식품의약품안전처는 국내에서 개발 중인 성인용 결핵 예방백신 등 7개 품목을 '글로벌 백신 제품화 지원 대상'으로 추가 선정했다고 25일 밝혔다.식약처는 이들 제품의 전임상·임상시험, 제조, 품질관리 등 개발부터 제품화까지 체계적인 컨설팅을 지원한다. 제품 개발·제조 과정에서 발생 가능한 문제점을 줄이기 위해 세계보건기구(WHO) 전문가, 임상의사 등 국내·외 전문가 자문도 돕는다.식약처는 지난 2010년부터 글로벌 백신 제품화 지원단을 구성, 백신 업체들이 제품 개발단계부터 필요로 하는 임상시험, 허가·심사, 의약품 제조·품질관리(GMP) 등 개발·허가 전 과정에 걸쳐 맞춤형 컨설팅을 하고 있다. 지난해까지 식약처의 지원을 받고 국산화에 성공한 품목은 세포배양 인플루엔자 백신, 콜레라 백신, 대상포진백신 등 13개다.식약처는 2013년부터·유효성을 심사해 인증하는 제도다.식약처는 이날 종로구 AW컨벤션센터에서 '2018년 생물학제제 인허가 지원 워크숍'을 개최한다. 이 자리에서 ▲생물학적제제의 허가·심사 개요 ▲백신 위해성관리계획(RMP)의 심사요건 및 고려사항 ▲생물학적제제의 개발사례 ▲백신의 비임상시험 수행 및 고려사항 등을 논의한다.식약처는 "앞으로도 우리나라 백신 주권을 확보하고 취약계층에 대한 공공성을 강화하기 위해 백신 자급률을 2022년 80%까지 끌어올리기 위해 선제적 지원을 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.