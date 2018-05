챙길 것 챙긴 트럼프, 북한식 '벼랑끝 전술'로 김정은 압박

트럼프 대통령이 1987년 쓴 ‘거래의 기술(The art of the deal)’을 보면 북·미 정상회담을 취소한 이유를 유추할 수 있는 대목이 나온다. 트럼프는 2016년 대선 때 이 책을 자신의 가장 중요한 업적의 하나이며 성경을 제외하고는 가장 좋아하는 책이라고 말했다. 월스트리트저널은 ‘거래의 기술’이 트럼프 대통령을 이해할 수 있는 한 방법이라고 소개하면서 “이 책에는 그의 변칙적인 행동 뒤에 숨은 동기들이 나와 있다”고 썼다.

