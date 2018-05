문화예술인 대상 첫 '찾아가는 성폭력 예방교육'

[아시아경제 조인경 기자] 문화예술계의 성폭력 피해 예방과 성평등 문화 확산을 위해 여성가족부가 오는 28일부터 다음달 1일까지 서울 용산구 한국저작권위원회 서울사무소에서 문화예술인 대상 '찾아가는 성폭력예방교육'을 처음으로 실시한다.이번 교육은 문화예술계의 '미투(#Me too) 운동'을 계기로 지난 3월 발표된 '직장 및 문화예술계 성희롱·성폭력 근절 대책'의 후속 조치의 하나로, 문화체육관광부 등록단체인 한국예술인복지재단 소속 회원 문화예술인 200여명이 참석한다.교육 내용은 문화예술인의 성인지 감수성을 높이고 폭력에 대한 인식을 개선하는 데 중점을 뒀다.또 문화예술인 스스로가 문화 생산자로서 성인지 관점을 통해 예술작품을 생산하고 이를 통해 성 평등한 문화 조성에 기여할 것을 강조할 예정이다.최창행 여가부 권익증진국장은 "문화예술계는 일반 직장 내 성폭력 사건과 달리 고용구조가 아닌 일대일 관계에서 발생하고, 폐쇄적 인맥구조와 경제적 불안정성 등으로 인해 피해 사실이 신고로 이어지는 비율이 상당히 낮다"며 "이번 교육을 통해 문화예술계 전반으로 성평등 문화가 확산되는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

