北 참관단 11일간 中 방문 종료…북중 경협 물꼬

박태성 북한 노동당 중앙위원회 부위원장을 단장으로 하는 노동당 참관단은 지난 14일 베이징에 도착한후 23일 저장성 닝보(寧波)시를 둘러보는 일정을 끝으로 11일간의 방중 일정을 마무리했다. 참관단은 이날 오후 1시30분 북한으로 가는 고려항공 비행기에 탑승했다.14~16일 베이징 일정에서는 중국의 실리콘밸리 중관촌 과학원문헌정보중심, 농업과학원 문헌정보중심을 둘러봐 북한이 IT 등 과학기술과 농업 분야에서 중국과 협력을 원한다는 점을 내비쳤다. 16일에는 시진핑 주석이 베이징을 방문한 참관단을 만나 중국이 남북관계 개선, 북미대화 추진, 한반도 비핵화 실현, 북한의 경제발전과 민생개선에 대해 지지를 표한다는 입장을 전달하기도 했다.북한 참관단의 중국 방문은 다음달 북미 정상회담을 앞두고 북중 경협 활성화에 대비하기 위한 것으로 해석된다. 중국은 유엔 안전보장이사회의 대북제재 결의를 이행한다는 입장이지만 북미정상회담에서 북한이 비핵화에 합의하면 중국이 북한 경제지원에 적극적으로 나설 수 있다는 점을 분명히 해왔다. 시 주석 역시 북한 경제발전 지원을 직접 언급하며 미국의 선(先) 비핵화-후(後) 경제적 보상에 불안해하는 북한의 마음을 달랬다.한 소식통은 "이번 참관단의 방문은 북중 정상의 두 차례 회동에 따른 경협 모색과 더불어 북미 정상회담을 앞두고 북한이 협상에서 수세로 몰림에 따라 중국과 밀착해 협상의 균형추를 맞추려는 시도로도 볼 수 있다"고 말했다.

