에이스손보, 한국 진출 50주년 기념식 개최

행사에서는 '보험 전문가로 앞서 나가는 기업(Forging Ahead with Craftsmanship)'을 주제로 에이스손해보험이 소개됐다. 보험 전문가는 에이스손해보험에서 내세우는 핵심 가치다. 이는 정확한 기준에 따라 보험금을 지급하고 리스크 관리, 서비스 등 보험의 전 과정을 장인의 정신으로 제공하는 것을 뜻한다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.