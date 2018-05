방탄소년단 “빌보드 한국어 떼창, 힘 됐다”…8월 투어에 집중

그룹 방탄소년단이 빌보드 ‘한국어 떼창’에 대한 소감을 밝혔다.24일 오전 11시 서울시 중구 롯데서울 호텔에서 진행된 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’ 발매 기념 기자회견에서 그룹 방탄소년단이 ‘2018 빌보드 뮤직 어워즈’ 소감을 전했다.이어 그는 “빌보드 무대에 설 거라고 전혀 예상하지 못했다”면서 “게다가 신곡 컴백무대를 공개하게 돼서 너무 감격스러운 순간이었다”고 설명했다.제이홉은 “수상과 무대만큼이나 좋았던 게 세계적인 아티스트들을 만났던 일이다”면서 “제가 좋아하는 퍼렐 윌리엄스, 테일러 스위프트, 릴펌, 존 레전드를 만났는데 뿌듯하고 영광이었다고” 말했다.정국 역시 “셀럽들이 와서 팬이라고 말해주니까 너무 신기했다”면서 “시상식장에서 티비 광고 시간마다 저희 자리에 찾아와주셔서 같이 얘기하고 사진 찍고 그랬던 것도 즐거웠다”고 말했다.한편 앞으로의 계획에 대해 RM은 “당분간 국내 활동에 주력할 것”이라며 “오는 8월에 계획돼있는 투어를 최대한 열심히 준비하겠다”고 설명해 기대감을 고조시켰다.

