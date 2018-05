삼성, 美 실리콘밸리 인재 대거 영입…AI·로봇 등 신성장 동력 확보

[아시아경제 안하늘 기자] 삼성전자가 인공지능(AI), 로봇 등 분야에서 신성장 동력을 확보하기 위해 미국 실리콘밸리에서 유력 기업의 IT 전문가들을 잇따라 영입하고 있다.24일 관련 업계에 따르면 미국 실리콘밸리에 있는 삼성전자의 혁신ㆍ벤처투자 조직 삼성넥스트는 최근 독일의 글로벌 자동차 메이커 BMW에서 차량 내부 디스플레이 디자인 등을 담당했던 데인 하워드를 '디자인ㆍ제품경험 담당 글로벌 책임자'로 영입했다.하워드는 온라인 종합쇼핑몰 이베이, 글로벌 IT기업 마이크로소프트(MS), 미국의 보험 스타트업 '트로브' 등에서도 근무한 디자인ㆍ기획 전문가다. 그는 2000년 호주 시드니 올림픽과 미국프로야구(MLB) 등 스포츠 분야에서 브랜드 디자인 업무에도 참여한 경력이 있다. 그는 "세계 톱10 브랜드인 삼성에서 일하는 것은 특별한 경험으로, 삼성넥스트의 새로운 제품그룹에 동참하게 돼 기쁘다"고 말했다.삼성넥스트는 지난 12월에는 세계 최대 차량호출업체인 '우버' 출신의 트래비스 보가드를 제품 담당 책임자로 영입했다. 지난해 말까지 우버의 글로벌 비즈니스를 총괄하는 대표를 맡았던 그는 과거 웨어러블 기기 업체인 조본(Jawbone)을 비롯해 MS의 자회사인 텔미, 인터넷서비스업체인 아메리카온라인(AOL) 등에서 영업, 전략, 제품 분야 업무를 담당했다.올해 초에는 실리콘밸리에 위치한 연구조직 삼성리서치아메리카(SRA)는 MS에서 음성인식 개인비서 '코타나' 등을 개발한 머신러닝 전문가 래리 헥 박사를 AI 분야 연구개발(R&D) 담당 전무로 임명했다. 구글과 야후 등에서도 일한 경력이 있는 그는 현재 삼성전자의 실리콘밸리 AI 센터를 총괄 지휘하고 있다. 그는 현지시간으로 이날 개소식을 하는 캐나다 토론도 AI 연구센터를 담당할 예정이다.또 삼성전자는 최근 다린 그레이엄 온타리오 연구 및 혁신 광 네트워크의 최고경영자(CEO)를 영입, 토론토 AI 센터의 책임자로 임명했다. 그는 20년 이상 음성 인식, 로봇, 인공 신경망 등을 연구한 전문가다.삼성전자가 이처럼 글로벌 IT 업체의 전문가들을 속속 영입하는 데에는 이재용 부회장의 의지가 개입된 것으로 전해진다. 이 부회장은 석방 이후 첫 행보로 나선 해외 출장에서 캐나다 토론토에 들러 AI 등 분야의 핵심 인재 영입에 큰 관심을 보인 것으로 알려졌다. 이후 삼성전자는 한국과 미국에 이어 영국, 캐나다, 러시아에 각각 AI 센터를 세우고, 2020년까지 1000명 이상의 AI 선행 연구개발 인력을 확보한다는 계획을 밝혔다.

