기아차, THE K9 골프 인비테이셔널 참가자 모집

[아시아경제 이정민 기자] 기아자동차는 K9 멤버십 고객 골프대회 ‘THE K9 골프 인비테이셔널’에 참가할 고객을 모집한다고 24일 밝혔다.‘THE K9 골프 인비테이셔널’은 1세대 K9 출시 이듬해인 2013년부터 시작해 올해로 6회째를 맞았다. 기아차 플래그십 세단을 구매한 고객을 대상으로 자부심을 제공하기 위해 실시되고 있다.6월 11일 베어즈베스트 청라 골프클럽(인천시 서구 소재)에서 열리는 이번 대회는 지난 4월 6년 만에 새롭게 출시된 ‘THE K9’ 고객뿐만 아니라 기존 1세대 K9 고객 모두 참가 신청을 할 수 있으며, 추첨을 통해 THE K9 멤버십 고객 60쌍(동반 1인 포함 총 120명)을 선정해 대회를 진행한다.이번 ‘THE K9 골프 인비테이셔널’ 행사에 참가를 희망하는 고객은 오는 30일까지 운영사무국에 전화 또는 문자를 통해 응모하면 된다.는 행사 응모 후 당첨되지 않은 고객 중에서 100명을 선정해 ‘기아자동차 제32회 한국여자오픈 대회’ 입장권을 2매씩 제공할 예정이다.행사에 관한 자세한 사항은 한국여자오픈 공식 홈페이지 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.