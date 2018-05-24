"±â¼úÇõ½Å Áß¼Òº¥Ã³, À¯´ÏÄÜ ¸¸µéÀÚ"¡¦Á¦ 2È¸ ºñ¿æµå ÆÁ½º °³ÃÖ

|È«Á¾ÇÐ Áß¼Òº¥Ã³±â¾÷ºÎ Àå°üÀÌ ¼¿ï °³²±¸ ¿ª»ïµ¿¿¡¼ ¿¸° Á¦2È¸ ºñ¿æµåÆÁ½º Çà»ç¿¡¼ ¸ðµÎ¹ß¾ðÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ Á¤µ¿ÈÆ ±âÀÚ] È«Á¾ÇÐ Áß¼Òº¥Ã³±â¾÷ºÎ Àå°üÀÌ ¹Î°£ ÁÖµµ Ã¢¾÷ Áö¿øÇÁ·Î±×·¥ÀÎ 'ÆÁ½º(TIPS)'¿¡ Âü¿©ÇÏ´Â Áß¼Òº¥Ã³±â¾÷ÀÌ Çõ½Å¼ºÀåÀÇ Áß½É ÃàÀÌ¶ó °Á¶Çß´Ù.
23ÀÏ È«Á¾ÇÐ Àå°üÀº ¼¿ï ¿ª»ïµ¿ ÆÁ½ºÅ¸¿î¿¡¼ ¿¸° '2018³â Á¦2È¸ ºñ¿æµå ÆÁ½º(Beyond TIPS)'¿¡¼ ÀÌ°°ÀÌ ¹àÇû´Ù. ÀÌ¹ø Çà»ç´Â ÇÁ·Î±×·¥¿¡ Âü¿© ÁßÀÎ ¿ì¼ö Ã¢¾÷ÆÀÀÇ ÈÄ¼ÓÅõÀÚ À¯Ä¡¿Í ´ë±â¾÷ ±â¼úÁ¦ÈÞ, M&A¸¦ À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù. È« Àå°üÀº "¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ´Â Çõ½Å¼ºÀåÀ» À§ÇØ ¹Î°£ÀÌ Àß ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿µ¿ªÀº ¹Î°£¿¡ ÃÖ´ëÇÑ ¸Ã±â·Á°í ÇÑ´Ù. ´ëÇ¥ÀûÀÎ »ç·Ê°¡ ÆÁ½º"¶ó¸ç "´ë±â¾÷ÀÇ Æó¼âÇü Çõ½ÅÀÌ ÇÑ°è¿¡ ´Ù´Ù¸¥ »óÈ²¿¡¼ Áß±âºÎ´Â ¹Î°£ÀÌ ±â¼ú·Â°ú ½ÃÀå °¡´É¼ºÀ» ÆÇ´ÜÇÏ°í Á¤ºÎ°¡ Áö¿øÇÏ´Â ÆÁ½º ¹æ½ÄÀ» ÅëÇØ Áß¼Òº¥Ã³±â¾÷À» ¼¼°èÀûÀÎ À¯´ÏÄÜ ±â¾÷À» Å°¿ì·Á ÇÑ´Ù"°í ¸»Á™´Ù.
ÆÁ½º(Tech Incubator Program for Start-up)´Â ¹Î°£(¿î¿µ»ç)ÀÌ Ã¢¾÷±â¾÷À» ¼±º° ÃßÃµÇÏ¸é Á¤ºÎ°¡ ¿¬±¸°³¹ß(R&D) µîÀ» ¸ÅÄªÁö¿øÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù. 2013³â 6¿ùºÎÅÍ ¿ÃÇØ 2¿ù ±âÁØÀ¸·Î ´©Àû 423°³ Ã¢¾÷ÆÀÀÌ ¼±Á¤µÆ´Ù. Á¤ºÎÁö¿ø 3.7¿¡ ÀÌ¸£´Â ¹Î°£ÅõÀÚ 6957¾ï¿øÀ» À¯Ä¡ÇÏ´Â ¼º°ú¸¦ ³»¸é¼ Á¤ºÎÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ Çõ½Å±â¾÷ À°¼ºÇÃ·§ÆûÀ¸·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇß´Ù.
Áß±âºÎ Àå°üÀÌ ºñ¿æµå ÆÁ½º Çà»ç¿¡¼ Âü¼®ÇÑ °ÍÀº ÀÌ¹øÀÌ Ã³À½ÀÌ´Ù. Çà»ç¿¡¼ È« Àå°üÀº ¸®¸â¹ö, Å°Áî³ëÆ® µî ÆÁ½º°¡ ¹èÃâÇÑ ´ëÇ¥±â¾÷µéÀ» °Å·ÐÇÏ¸ç ´ë±â¾÷ ÀÚº»°ú º¥Ã³±â¾÷ÀÌ °áÇÕµÅ Çõ½ÅÀÌ ÀÏ¾î³ª°í ÀÖ´Ù°í °Á¶Çß´Ù. ÀÌ¾î Áö³ 21ÀÏ Ãß°¡°æÁ¤¿¹»ê¾È Åë°ú·Î ÆÁ½º ¿î¿µ ±Ô¸ð¸¦ È®´ëÇÒ °èÈ¹À» ¹àÇû´Ù. È« Àå°üÀº "ÆÁ½º Ã¢¾÷ÆÀ Áö¿øÀ» È®´ëÇÏ¸ç ÆÁ½ºÁ¹¾÷ÆÀ Áß ÈÄ¼ÓÅõÀÚ À¯Ä¡¿Í °í¿ë Ã¢ÃâÀÌ ¿ì¼öÇÑ ±â¾÷À» ´ë»óÀ¸·Î ÇÑ ÆÁ½º ÈÄ¼ÓÇÁ·Î±×·¥(Post-TIPS)À» ½Å¼³ÇØ ¼ºÀåÀ» Áö¿øÇÏ°í ´ëÀü µî Áö¹æ¿¡ ÆÁ½ºÅ¸¿î Á¶¼ºÇØ Áö¹æ Ã¢¾÷ºÕ Á¶¼º¿¡ ±â¿©ÇÒ °èÈ¹"ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
IR ÇÇÄª ¼ø¼¿¡¼ Àü¹®Æò°¡´ÜÀÇ ±â¼ú¼º Æò°¡, ¼±È£µµ¸¦ ¹Ý¿µÇØ »çÀü ¼±¹ßµÈ 8°³ ÆÁ½ºÃ¢¾÷ÆÀÀÇ IRÇÇÄª°ú ½ÃÁ¦Ç° È£ÀÀµµ¸¦ Á¾ÇÕ Æò°¡Çß´Ù. 'Á¦ÀÌµð¹ÙÀÌ¿À»çÀÌ¾ð½º'´Â ¸»ÃÊ½Å°æ°è¿¡ ÀÛ¿ëÇØ Áö¹æÃàÀû ´Ü°è¸¦ ¾ïÁ¦ÇÏ´Â ºñ¸¸Ä¡·áÁ¦¸¦ °³¹ßÇÏ°Ú´Ù´Â Ã»»çÁøÀ» Á¦½ÃÇß´Ù. ½Ç³»¿Ü Áöµµ µ¥ÀÌÅÍ ±¸Ãà ±â¼úÀ» º¸À¯ÇÑ º¥Ã³±â¾÷ '´Ùºñ¿À'´Â º¹ÇÕ¼îÇÎ¸ô µî ´ëÇü°Ç¹°ÀÇ ½Ç³»Áöµµ¸¦ ±¸ÃàÇÏ°í À§Ä¡±â¹Ý ÀÀ¿ë¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ¼Ö·ç¼ÇÀ» °³¹ßÇØ ¹ßÇ¥Çß´Ù.
°Å²Ù·Î ÇÇÄª ¼ø¼´Â ´ë±â¾÷-ÆÁ½º Ã¢¾÷±â¾÷°£ Çù·ÂÀ» È°¼ºÈÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÈ ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù. ÀÌ³¯ Ã¢¾÷ÆÀÀº ´ë±â¾÷ÀÇ Àü·« ÅõÀÚ ±â¼úºÐ¾ß, ¾ÆÀÌÅÛ µî¿¡ ´ëÇÑ ¼³¸íÈ¸¸¦ µéÀ» ¼ö ÀÖ¾ú´Ù. ÆÁ½º Ã¢¾÷ÆÀÀÌ ´ë±â¾÷ÀÇ ÅõÀÚÀü·«¿¡ ¸Â´Â ±â¼ú°³¹ß°ú ¹Ì·¡ Àü·«À» ¼³°è ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¿ÃÇØºÎÅÍ »õ·Ó°Ô µµÀÔÇß´Ù.
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