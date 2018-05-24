[AD]
È¨> ´º½º>»ê¾÷/IT

"±â¼úÇõ½Å Áß¼Òº¥Ã³, À¯´ÏÄÜ ¸¸µéÀÚ"¡¦Á¦ 2È¸ ºñ¿æµå ÆÁ½º °³ÃÖ

ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.05.24 06:00 ±â»çÀÔ·Â 2018.05.24 06:00

È«Á¾ÇÐ Áß¼Òº¥Ã³±â¾÷ºÎ Àå°üÀÌ ¼­¿ï °­³²±¸ ¿ª»ïµ¿¿¡¼­ ¿­¸° Á¦2È¸ ºñ¿æµåÆÁ½º Çà»ç¿¡¼­ ¸ðµÎ¹ß¾ðÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù.



[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ Á¤µ¿ÈÆ ±âÀÚ] È«Á¾ÇÐ Áß¼Òº¥Ã³±â¾÷ºÎ Àå°üÀÌ ¹Î°£ ÁÖµµ Ã¢¾÷ Áö¿øÇÁ·Î±×·¥ÀÎ 'ÆÁ½º(TIPS)'¿¡ Âü¿©ÇÏ´Â Áß¼Òº¥Ã³±â¾÷ÀÌ Çõ½Å¼ºÀåÀÇ Áß½É ÃàÀÌ¶ó °­Á¶Çß´Ù.

23ÀÏ È«Á¾ÇÐ Àå°üÀº ¼­¿ï ¿ª»ïµ¿ ÆÁ½ºÅ¸¿î¿¡¼­ ¿­¸° '2018³â Á¦2È¸ ºñ¿æµå ÆÁ½º(Beyond TIPS)'¿¡¼­ ÀÌ°°ÀÌ ¹àÇû´Ù. ÀÌ¹ø Çà»ç´Â ÇÁ·Î±×·¥¿¡ Âü¿© ÁßÀÎ ¿ì¼ö Ã¢¾÷ÆÀÀÇ ÈÄ¼ÓÅõÀÚ À¯Ä¡¿Í ´ë±â¾÷ ±â¼úÁ¦ÈÞ, M&A¸¦ À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù. È« Àå°üÀº "¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ´Â Çõ½Å¼ºÀåÀ» À§ÇØ ¹Î°£ÀÌ Àß ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿µ¿ªÀº ¹Î°£¿¡ ÃÖ´ëÇÑ ¸Ã±â·Á°í ÇÑ´Ù. ´ëÇ¥ÀûÀÎ »ç·Ê°¡ ÆÁ½º"¶ó¸ç "´ë±â¾÷ÀÇ Æó¼âÇü Çõ½ÅÀÌ ÇÑ°è¿¡ ´Ù´Ù¸¥ »óÈ²¿¡¼­ Áß±âºÎ´Â ¹Î°£ÀÌ ±â¼ú·Â°ú ½ÃÀå °¡´É¼ºÀ» ÆÇ´ÜÇÏ°í Á¤ºÎ°¡ Áö¿øÇÏ´Â ÆÁ½º ¹æ½ÄÀ» ÅëÇØ Áß¼Òº¥Ã³±â¾÷À» ¼¼°èÀûÀÎ À¯´ÏÄÜ ±â¾÷À» Å°¿ì·Á ÇÑ´Ù"°í ¸»Á™´Ù.

ÆÁ½º(Tech Incubator Program for Start-up)´Â ¹Î°£(¿î¿µ»ç)ÀÌ Ã¢¾÷±â¾÷À» ¼±º° ÃßÃµÇÏ¸é Á¤ºÎ°¡ ¿¬±¸°³¹ß(R&D) µîÀ» ¸ÅÄªÁö¿øÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù. 2013³â 6¿ùºÎÅÍ ¿ÃÇØ 2¿ù ±âÁØÀ¸·Î ´©Àû 423°³ Ã¢¾÷ÆÀÀÌ ¼±Á¤µÆ´Ù. Á¤ºÎÁö¿ø 3.7¿¡ ÀÌ¸£´Â ¹Î°£ÅõÀÚ 6957¾ï¿øÀ» À¯Ä¡ÇÏ´Â ¼º°ú¸¦ ³»¸é¼­ Á¤ºÎÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ Çõ½Å±â¾÷ À°¼ºÇÃ·§ÆûÀ¸·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇß´Ù.

Áß±âºÎ Àå°üÀÌ ºñ¿æµå ÆÁ½º Çà»ç¿¡¼­ Âü¼®ÇÑ °ÍÀº ÀÌ¹øÀÌ Ã³À½ÀÌ´Ù. Çà»ç¿¡¼­ È« Àå°üÀº ¸®¸â¹ö, Å°Áî³ëÆ® µî ÆÁ½º°¡ ¹èÃâÇÑ ´ëÇ¥±â¾÷µéÀ» °Å·ÐÇÏ¸ç ´ë±â¾÷ ÀÚº»°ú º¥Ã³±â¾÷ÀÌ °áÇÕµÅ Çõ½ÅÀÌ ÀÏ¾î³ª°í ÀÖ´Ù°í °­Á¶Çß´Ù. ÀÌ¾î Áö³­ 21ÀÏ Ãß°¡°æÁ¤¿¹»ê¾È Åë°ú·Î ÆÁ½º ¿î¿µ ±Ô¸ð¸¦ È®´ëÇÒ °èÈ¹À» ¹àÇû´Ù. È« Àå°üÀº "ÆÁ½º Ã¢¾÷ÆÀ Áö¿øÀ» È®´ëÇÏ¸ç ÆÁ½ºÁ¹¾÷ÆÀ Áß ÈÄ¼ÓÅõÀÚ À¯Ä¡¿Í °í¿ë Ã¢ÃâÀÌ ¿ì¼öÇÑ ±â¾÷À» ´ë»óÀ¸·Î ÇÑ ÆÁ½º ÈÄ¼ÓÇÁ·Î±×·¥(Post-TIPS)À» ½Å¼³ÇØ ¼ºÀåÀ» Áö¿øÇÏ°í ´ëÀü µî Áö¹æ¿¡ ÆÁ½ºÅ¸¿î Á¶¼ºÇØ Áö¹æ Ã¢¾÷ºÕ Á¶¼º¿¡ ±â¿©ÇÒ °èÈ¹"ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÆÁ½º Ã¢¾÷±â¾÷ÀÇ ÈÄ¼Ó ÅõÀÚ À¯Ä¡¸¦ µ½´Â ºñ¿æµå ÆÁ½º´Â ¿ÃÇØ ´ë±Ô¸ð ÅõÀÚÀÚµéÀÌ ³ª¼± Çà»ç·Î ¹ßµ¸¿òÇß´Ù. ÀÌ³¯ Çà»ç¿¡´Â ±¹³» ÃÖ°í º¥Ã³Ä³ÇÇÅ»(VC), »ï¼ºÀüÀÚ, LGÀüÀÚ, SKÅÚ·¹ÄÞ µî ´ë±â¾÷ °ü°èÀÚµé°ú ¾Æ´Ï¶ó, ±â¼úº¸Áõ±â±Ý, »ê¾÷ÀºÇàµµ ÆÁ½º ÈÄ¼ÓÅõÀÚÀÚ·Î Âü¿©Çß´Ù. ÀÌ¹ø Çà»ç´Â ÆÁ½º Ã¢¾÷ÆÀ°ú ÅõÀÚÀÚ°£ÀÇ ³×Æ®¿öÅ·À» ½ÃÀÛÀ¸·Î IR ÇÇÄª´ëÈ¸, ´ë±â¾÷ÀÇ °Å²Ù·Î ÇÇÄª, ÅõÀÚÄÁº¥¼Ç ¼øÀ¸·Î ÁøÇàµÆ´Ù.

IR ÇÇÄª ¼ø¼­¿¡¼­ Àü¹®Æò°¡´ÜÀÇ ±â¼ú¼º Æò°¡, ¼±È£µµ¸¦ ¹Ý¿µÇØ »çÀü ¼±¹ßµÈ 8°³ ÆÁ½ºÃ¢¾÷ÆÀÀÇ IRÇÇÄª°ú ½ÃÁ¦Ç° È£ÀÀµµ¸¦ Á¾ÇÕ Æò°¡Çß´Ù. 'Á¦ÀÌµð¹ÙÀÌ¿À»çÀÌ¾ð½º'´Â ¸»ÃÊ½Å°æ°è¿¡ ÀÛ¿ëÇØ Áö¹æÃàÀû ´Ü°è¸¦ ¾ïÁ¦ÇÏ´Â ºñ¸¸Ä¡·áÁ¦¸¦ °³¹ßÇÏ°Ú´Ù´Â Ã»»çÁøÀ» Á¦½ÃÇß´Ù. ½Ç³»¿Ü Áöµµ µ¥ÀÌÅÍ ±¸Ãà ±â¼úÀ» º¸À¯ÇÑ º¥Ã³±â¾÷ '´Ùºñ¿À'´Â º¹ÇÕ¼îÇÎ¸ô µî ´ëÇü°Ç¹°ÀÇ ½Ç³»Áöµµ¸¦ ±¸ÃàÇÏ°í À§Ä¡±â¹Ý ÀÀ¿ë¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ¼Ö·ç¼ÇÀ» °³¹ßÇØ ¹ßÇ¥Çß´Ù.

°Å²Ù·Î ÇÇÄª ¼ø¼­´Â ´ë±â¾÷-ÆÁ½º Ã¢¾÷±â¾÷°£ Çù·ÂÀ» È°¼ºÈ­ÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÈ ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù. ÀÌ³¯ Ã¢¾÷ÆÀÀº ´ë±â¾÷ÀÇ Àü·« ÅõÀÚ ±â¼úºÐ¾ß, ¾ÆÀÌÅÛ µî¿¡ ´ëÇÑ ¼³¸íÈ¸¸¦ µéÀ» ¼ö ÀÖ¾ú´Ù. ÆÁ½º Ã¢¾÷ÆÀÀÌ ´ë±â¾÷ÀÇ ÅõÀÚÀü·«¿¡ ¸Â´Â ±â¼ú°³¹ß°ú ¹Ì·¡ Àü·«À» ¼³°è ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¿ÃÇØºÎÅÍ »õ·Ó°Ô µµÀÔÇß´Ù.

Á¤µ¿ÈÆ ±âÀÚ hoon2@asiae.co.kr

¿À´ÃÀÇ ÁÖ¿ä´º½º

<¨Ï¼¼°è¸¦ º¸´Â Ã¢ °æÁ¦¸¦ º¸´Â ´«, ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦(www.asiae.co.kr) ¹«´ÜÀüÀç ¹èÆ÷±ÝÁö>

[ÀÏ¹Ý] ÃÖ½Å´º½º

¿À´Ã º» ´º½º

ÇÖÆ÷Åä

½½¶óÀÌµå
ÇÔ¼Ò¿ø "»þ¿öµµ °°ÀÌ¡¦" ½ÅÈ¥»ýÈ° 19±Ý °í...

Æ÷Åä°¶·¯¸®

ÀÌÀü
1/3
½½¶óÀÌµå
°íÁØÈñ '¹«°áÁ¡ ·¡½Ã°¡µå ÀÚÅÂ'

°¡Àå¸¹ÀÌº»´º½º

  1. 1ÇÑ±¹´ç "Á¤ºÎ, ±¹¹Î ÀÚÁ¸½É À§ÇØ... ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀº 23ÀÏ ºÏÇÑÀÌ Ç³°è¸® ÇÙ½ÇÇèÀå Æó±â ÃëÀç¸¦ À§ÇÑ ...
  2. 2Æ®·³ÇÁ, ±âÀÚµé Áú¹® ¹ÞÀ¸¸é¼­ 34ºÐ°£ ¿¹Á¤...
  3. 3¹ÚÃ¢Áø »ç¹«Àå, ´ëÇÑÇ×°ø ³ëÁ¶ »ó´ë·Î ³ëÁ¶...
  4. 423ÀÏ, Áß±¹¹ß È²»ç ¿µÇâÀ¸·Î ¹Ì¼¼¸ÕÁö ³óµµ...
  5. 5Æ®·³ÇÁ "¾ðÁ¨°¡, ¹Ì·¡¿£ '¿ø ÄÚ¸®¾Æ'·Î µ¹...
  6. 6³²°æÇÊ "ÀÌÀç¸í, Ùþµµ Âù»ç º¸³½ '°æ±âµµ ...
  7. 7[°úÇÐÀ» ÀÐ´Ù]¨è'»ç¸®(Þì××)'ÀÇ ºñ¹Ð
  8. 8"¾ÏÈ£È­Æó´Â ÀÚ»ê" ·¯½Ã¾Æ, ÄÚÀÎ °ü·Ã¹ý Åë...
  9. 9'·Ñ Á¡°Ë' ÁøÇà ½Ã°£°ú ³»¿ëÀº?
  10. 10³ë¹«Çö 9ÁÖ±â, ¾Æ¹«µµ ¾Èº¸³½ º¸¼öÁ¤´ç, ¿Ö...

ÀÎ±â Æ÷Åä °¶·¯¸®

  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö

ÆÝÄ³½ºÆ®

±â»çÀÌ¹ÌÁö frame µÅÁö°¡ °í¾çÀÌ »êÃ¥À»?
±â»çÀÌ¹ÌÁö frame ÇÕ±âµµ ÇÏ´Â 3»ì ¾Æ±â

¿Í±Û¿Í±Û

¸¸È­

¸®´õ½º°æÁ¦½Å¹®

  1. 1³Ø¼¾È÷¾î·ÎÁî ¡®ÇÁ·Î¾ß±¸ ¼ºÆøÇà¡¯ »ç°Ç¿¡ '°æ...
  2. 2¾È¼Ò¹Ì, ¹Ù´å°¡¿¡ ´©¿ö ¹¹ÇÏ´Â °Å¾ß? ¸Å²öÇÑ ...
  3. 3ÀÌÁ¤Áø ¿©Ä£ ÀÌÀ¯¾Ö¸°, ¿©±â¼­ ÀÌ·¯½Ã¸é ¾È µË...
  4. 4ÇÔ¼Ò¿ø ³²Æí, ¹«½¼ ÀÏ ÇÏ³ª º¸´Ï...¾öÃ»³­ ±Ô...
  5. 5¿À´ÃÀÇ ¿î¼¼ [¶ìº°¿î¼¼] - (5¿ù 23ÀÏ ¼ö¿äÀÏ)
¸ÇÀ§·Î