[포토]롯데그룹 새 기업문화 '평생 가치 창조'

[아시아경제 지연진 기자] 롯데는 23일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 '가치창조문화 선포 기념식'을 개최했다. 이 날 행사에는 황각규 롯데지주 대표이사와 이원준 유통BU장, 이재혁 식품BU장, 허수영 화학BU장, 송용덕 호텔BU장 등을 비롯해 47개 계열사 대표와 노조위원장(근로자대표), 주니어보드 등 임직원 500여명이 참석했다.'가치창조문화 선포 기념식'은 롯데 고유의 기업문화 발전 및 확산을 위해 마련된 자리다. 지난 2015년 선포식을 가진 이래 올해 3회째를 맞이하고 있다. 이 자리에서 롯데 구성원들은 지난 1년간 상호협력을 통해 이룩한 성과를 공유하고, 앞으로도 롯데만의 고유한 가치창조 문화를 계승하고 발전시켜 롯데의 비전인 '라이프 밸류 크리에이터(Lifetime Value Creator)'를 달성하고, 기업의 사회적 책임을 다하는데 노력하기로 다짐했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.