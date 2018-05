신한은행, '마이 카 대출' 모바일 전용 신용카드 결제 가능

[아시아경제 유인호 기자]신한은행은 모바일 자동차 대출 상품 이용 고객들의 편의를 위해 ‘쏠편한 MY CAR 대출’ 결제 방식에 ‘모바일 전용 신용카드 결제방식’을 추가 도압했다고 23일 밝혔다.스마트폰으로 대출을 신청하고 쏠편한 MY CAR 대출 전문 상담센터를 통해 자동차구입 관련 서류를 제출하는 모바일 전용 상품이다.고객은 은행 방문 없이 신차 구입 자금을 신용카드로 결제하고 은행 대출을 이용해 원금분할 상환 이용 및 결제 금액 최대 1.5% 까지 캐쉬백을 받을 수 있게 됐다.최대 한도 1억원까지 신청 가능하며 최저 3.39%까지 금리 적용이 가능해 1.5% 캐쉬백을 감안하면 1.89% 수준의 금리 적용 효과를 볼 수 있다.신한은행 관계자는 “이번 서비스 도입으로 자동차 구매 고객들의 편의성이 증대되고 금융비용 부담이 줄어들 것으로 예상된다”며 “앞으로도 지속적인 프로세스 개선을 통해 고객들의 다양한 니즈를 반영하여 더 나은 금융혜택을 제공하겠다”고 말했다.

