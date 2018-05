프로스테믹스, ASF 기술 직접 치료 가능성 확인

[팍스넷데일리 고종민 기자]는 서울아산병원 이비인후과 장용주 교수와 공동 연구로 자체 개발한 지방 유래 줄기세포 플랫폼 기술인 ASF(Advanced adipose-derived Stem cell Fraction)™ 기술의 직접 치료 효과를 확인했다고 23일 밝혔다.이번 연구는 현재 치료 방안이 뚜렷하지 않은 빈코증후군 환자를 대상으로 진행됐으며, 그 결과는 국제학술지 ‘CEO(Clinical and Experimental otorhinolaryngology)’ 최신호 에 게재됐다.관계자는 “ASF는가 자체 개발한 원천 기술”이라며 “특정 세포로의 분화를 앞두고 있는 줄기세포와 특정 세포로 이미 분화한 다양한 세포를 혼합한 상태로 활용하는 것이 특징”이라고 말했다.이어 “계류 중인 첨단재생의료법이 시행되면, 임상 시험이 완료된 빈코증후군과 턱관절염 등 ASF 기술을 이용한 줄기세포 치료제의 상용화가 바로 가능하다”며 “ASF 기술은 ▲항암 ▲탈모 ▲코스메틱 등 파이프라인 전반에 적용하여 연구 영역을 확장해 나갈 것”이라고 강조했다.에 따르면 기존의 줄기세포 배양과정이 없는 ASF는 연구 시간과 비용을 크게 단축시켰다. ASF의 소스인 지방줄기세포는 배아, 골수 등 대비 최대 200배 가량 많은 줄기세포를 포함하고 있으며 면역 거부 반응이 낮아 줄기세포를 직접 이용한 세포치료제로서 활용도가 높다.고종민 기자 kjm@paxnet.kr

