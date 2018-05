마크로젠, 폐암 면역항암제 신규 바이오마커 발굴

[팍스넷데일리 공도윤 기자]과 분당서울대병원 정밀의학센터-서울대병원 흉부외과가 공동연구한 폐암 면역항암제 신규 바이오마커 발굴 결과가 나왔다.은 23일 폐암 면역항암제에 적합한 환자군을 찾아 새로운 진단검사법을 제시하는 연구결과가 미국암연구협회(AACR)의 국제학술지 ‘암 면역학 연구(Cancer Immunology Research, 영향력 지수 IF 8.284)’ 인터넷판에 2일자로 게재됐다고 밝혔다.분당서울대학교병원 정밀의학센터, 서울대학교병원,공동연구팀은 ‘NGS 유전체 분석법’을 통해 암세포 주변 종양미세환경의 면역 신호를 읽어낼 수 있음을 밝히고, 이를 바탕으로 폐 편평상피세포암 면역항암제에 효과적인 환자군을 선별하는 방법을 세계 최초로 제시했다.연구팀은 한국인 폐암 환자 101명의 폐 편평상피세포암 조직에서 DNA와 RNA를 추출해 NGS기술로 분석한 뒤 유전체 변이와 유전자 발현량 패턴을 조사했다. 그 결과, 암세포 주변의 종양미세환경(TME)과 암세포 유전체 복제수 변이(SCNA) 사이에 밀접한 연관성이 있음을 규명했고, 암세포의 증식을 돕는 것으로 알려진 ‘M2 대식세포(M2 Macrophage)’의 존재를 유전자 발현량을 통해 파악할 수 있음을 확인했다. 또 이를 토대로 면역항암제에 효과적인 환자군을 간단히 선별할 수 있는 진단검사법을 고안해냈다.지금까지 면역항암제의 유효성을 가늠할 수 있는 최선의 바이오마커로 알려진 것은 ‘PD-L1(암세포에서 나오는 단백질의 한 종류) 발현율’이다. 발현율이 높을수록 치료 효과가 높다고 보며, 면역항암제 투약을 위한 보험급여 적용 기준 또한 PD-L1 발현율로 설정되어 있다. 하지만 음성이거나 발현율이 낮아도 면역항암제에 반응하는 환자들이 있기 때문에 이들을 치료 대상에서 제외한다는 점이 한계로 지적돼 왔다.이번 연구에서 고안된 새로운 진단검사법은 이러한 PD-L1 발현율의 한계점을 보완하는 역할을 할 것으로 기대를 모으고 있다. PD-L1 발현율은 암세포 자체의 단백질을 토대로 면역 오류를 확인하는 방법으로, 암세포 주변의 면역 환경은 고려되지 않는다. 이에 비해 NGS 유전체 분석법은 암세포 주변 종양미세환경의 영향을 받아 생길 수 있는 다양한 면역 오류를 면역세포 자체의 유전자 발현량으로 확인할 수 있다는 것이 장점이다.연구팀은 이번에 발굴한 바이오마커에 대해 국제특허를 출원할 계획이다. 또한, 후속 연구를 통해 NGS 기반 유전체 분석법이 폐 선암과 전암(pan-cancer)에서도 면역항암제 바이오마커로 활용될 수 있는지를 연구할 예정이다. 나아가 이들 유전자 면역 정보를 이용해 면역항암제의 효과를 증진시키는 백신을 개발할 수 있을 것으로 보고 관련 연구개발을 추진할 계획이다.공도윤 기자 dygong@paxnet.kr

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.