[큰 손된 홈族③]직장인도 주부도 혼술로 푼다…닭발+한잔에 스트레스 확

#외국계기업 마케팅팀을 이끌고 있는 이호윤(45) 씨는 술을 좋아하지만 팀원들과 회식은 즐겨하지 않는다. 사회 초년생 시절에는 하루가 멀다 하고 상사들을 따라다니며 술자리를 가졌지만, 요새 문화가 달라졌다. 산업계 전반에 '워라밸'(Work and Life Balance·일과 생활의 균형) 열풍이 불고 있다. 회식을 하자고 해도 팀원들이 반기지 않는다. 하루 종일 업무에 시달리다 팀원들과 갖는 회식은 업무의 연장선이기 때문에 팀의 리더로서 조심해야 할 부분도 많아 이씨 역시 편한 자리가 될 수 없다. 그러다보니 공식적인 팀 회식은 1분기에 한두번 정도에 불과하다. 그러나 그는 일주일에 3번 정도는 술을 마신다. 바로 혼술(혼자 마시는 술)이다. 혼술은 주로 집에서 즐기는 편이다. 이른바 홈술(집에서 마시는 술)이다.

