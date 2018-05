올해 맨부커상에 토카르추크의 '플라이츠'

한강, 두 번째 수상 불발

[사진=ŁUKASZ GIZA]

맨부커 인터내셔널 부문 수상작에 폴란드 작가 올가 토카르추크의 '플라이츠(Flights)'가 선정됐다. '흰'으로 최종 후보에 올랐던

소설가 한강의 두 번째 수상은 불발됐다.

심사위원회는 지난 3월 한강의 '흰(The White Book)'을 포함한 전체 108편의 1차 후보를 선정했다. 지난달 다시 6편의 최종후보를 뽑았다. 한강 외에

이라크 작가 아흐메드 사다위의 '프랑켄슈타인 인 바그다드(Frankenstein in Baghdad)', 헝가리 작가 라슬로 크라스나호르카이의 '더 월드 고즈 온(The World Goes On)', 스페인 작가 안토니오 무뇨즈 몰리나의 '라이크 어 페이딩 쉐도(Like a Fading Shadow)', 폴란드 작가 올가 토카르추크의 '플라이츠(Flights)' 등이 최종후보에 올랐다.

영국 등 영연방 국가 작가에게 주는 상(Man Booker Prize)과 영연방 외 지역 작가와 번역가에게 주는 인터내셔널(Man Booker International Prize) 부문 상으로 나뉘어 수여된다.

노태영 기자 factpoet@asiae.co.kr









<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

[아시아경제 노태영 기자]올해맨부커상 심사위원회는 22일(현지시간) 영국 런던 빅토리아앤알버트 박물관에서 열린 공식 만찬 겸 시상식에서 올가 토카르추크의 '플라이츠'를 2018년 맨부커상 인터내셔널 부문 수상작으로 발표했다.맨부커상은 작품에 주는 상이기 때문에 중복 수상이 가능하다.한편 한강은 2016년 소설 '채식주의자(The Vegetarian)'로 한국인으로는 최초로 맨부커상을 받았다.