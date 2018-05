방탄소년단 정국 ‘복근 공개’…美 빌보드 ‘BEST 13’에 선정

지난 20일 오후(현지시간) 미국 라스베이거스의 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 ‘2018 빌보드 뮤직 어워즈’에서 방탄소년단(BTS)이 ‘톱 소셜 아티스트’상을 받고 기뻐하고 있다. [사진=AFP연합뉴스]

사진=빌보드 홈페이지

[아시아경제 위진솔 기자] 미국 빌보드가 꼽은 ‘2018 빌보드 뮤직 어워드’(BillBoard Music Awards, 이하 BBMA) 최고의 순간들에 그룹 방탄소년단 ‘정국의 복근’이 올랐다.21일(한국시간) 빌보드 측은 ‘The 13 Best Moments From the 2018 Billboard Music Awards’라는 제목으로 ‘2018 빌보드 뮤직 어워드 최고의 순간 13’을 꼽았다.특히 빌보드 측이 ‘정국의 복근’(Jungkook’s abs flash)을 ‘최고의 순간 13’ 중 하나로 선정해 눈길을 끌었다.이날 15개의 팀중 14번째 퍼포먼스 팀으로 등장한 방탄소년단은 지난 18일 발표한 정규 3집 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’ 타이틀곡 ‘FAKE LOVE’ 무대를 세계 최초로 공개했다. 빌보드 측은 “방탄 소년단이 기대를 뛰어넘는 무대를 선보였다”면서 ‘FAKE LOVE’에 대한 온라인 상의 반응도 폭발적이었다고 보도했다.이어 “무대 도중 짧게 공개된 정국의 단단한 복근(rock-hard abs)에 팬들의 마음이 완전히 녹았다(melting hearts complete mush)”고 말하며 한 팬의 트위터 영상을 첨부했다. 해당 팬은 “정국아 고마워”라며 정국의 복근이 공개되는 안무를 편집해 게재했다.이외에도 빌보드가 꼽은 ‘최고의 순간 13’에는 ▲가수 켈리 클락슨의 총기 사건 애도와 변화 촉구 ▲가수 테일러 스위프트의 여성 아티스트들 응원 ▲가수 자넷 잭슨의 ‘타임즈업(#Times Up)’과 ‘미투’(#Me Too) 언급 등이 올랐다.한편 이날 방탄소년단은 지난해에 이어 2년 연속 ‘톱 소셜 아티스트’ 부문을 수상했다. 이에 RM은 “두 번이나 연속으로 받게 돼 소셜이란 것에 대해 생각해봤다. 몇몇 팬들이 우리의 음악이 삶을 바꿔줬다고 했는데, 소셜을 통해 옮겨지는 말이라는 게 얼마나 힘을 가지는지 깨달았다. 아미에게 감사하다”고 수상 소감을 전했다.