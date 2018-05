목돈 만들기 좋은 저축銀 정기적금 상품

[아시아경제 전경진 기자] 최근 저축은행들이 연 4~6% 금리대 정기적금 상품을 출시·판매하고 있다.22일 저축은행업계에 따르면 KB저축은행은 기초생활수급자, 차상위계층, 장애인, 소년소녀가장 등 금융 소외 계층을 위한 'KB착한누리적금'을 출시했다. 이 상품의 금리는 최대 연 6.0%에 달한다. 1인당 최대 월 납입금은 30만원으로 온·오프라인에서 모두 가입 가능하다.OK저축은행은 'OK VIP 정기적금'을 판매 중이다. 이 상품은 OK저축은행을 통해 보험에 가입한 방카슈랑스 고객을 대상으로 한다. 금리는 최대 연 4.6%로 OK저축은행 영업점에서 가입할 수 있다. 1인당 월 최대 납입액은 49만원이다.공평저축은행은 KB카드 발급 고객을 대상으로 최대 연 4.5%의 금리를 제공하는 '아낌없이 주는 적금'을 판매하고 있다. 공평저축은행 보통예금 계좌를 개설하고, KB카드 발급 신청을 하는 등 우대조건을 충족하면 최대 연 2.2%포인트의 우대금리 혜택을 제공한다. 이 상품은 영업점을 통해 가입가능하면 월 최대 30만원까지 납입할 수 있다.아주저축은행은 이색적인 우대금리 조건을 내걸고 최대 연 4.5%의 금리를 제공하는3명 혹은 5명 이상의 고객이 영업점을 동시 방문해 상품에 가입하면 각각 0.3%포인트, 0.5%포인트의 우대금리 혜택을 받을 수 있다. 이자 지급 방법은 만기일시지급식이며 월 10~50만원을 납입할 수 있다. 가입기간은 1년이며 영업점 창구를 통해 가입할 수 있다.

