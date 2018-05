‘이정진 연인’ 이유애린 누구? 슈퍼모델 출신 나인뮤지스 전 멤버

이유애린은 동덕여자대학교 모델과를 졸업했으며 2007년부터 서울컬렉션 황제복, 김시양, 이종훈, 앙드레김 패션쇼에서 활약하며 슈퍼모델로 활동했다.이유애린은 2010년 그룹 나인뮤지스 싱글 앨범 ‘렛츠 해브 어 파티(Let's Have A Party)’로 데뷔해 가수의 길을 걸었다. 팀 내에서 주로 랩을 맡았던 그는 ‘뉴스’, ‘와일드’ 등 곡에서 강렬한 랩을 선보이기도 했다. 이후 그는 2016년 6월 미니 5집 ‘로스트’ 활동을 마지막으로 나인뮤지스에서 탈퇴했다.탈퇴한 뒤에도 이유애린은 지난해 8월 나인뮤지스에서 함께 활동하던 문현아와 컬래버레이션 싱글 ‘둥둥’을 내며 가수 활동을 이어갔다.지난 1월에는 이정진과의 열애 사실을 인정해 화제가 되기도 했다. 두 사람은 지인 모임에서 만나 골프 등 스포츠를 즐긴다는 공통분모를 통해 애정을 키운 것으로 전해졌다.

