박능후 "다국적 제약사 무리한 가격협상 WHO차원 대응 필요"

“정부의 건강보험 보장성 강화대책은 이번 WHO 총회 주제인 보편적 건강보장의 핵심"이라며 "국제적 보건정책 경향에 부응하는 것을 넘어 선도하는 모범적인 사례가 될 것”이라고 말했다.

또 보편적 건강보장 달성을 위한 ‘의약품 접근성’의 중요성을 강조하고, 일부 다국적 기업의 무리한 가격 협상 요구에 대해 WHO 차원의 해결 방안 마련을 촉구했다.

올해는 WHO 설립 70주년이 되는 해로 '모두에게 건강을 : 보편적 의료보장을 향한 약속'이라는 주제로 회의가 진행됐다.

지난 20일부터 22일까지 사흘간 스위스 제네바에서 열린 제71회 WHO 총회에 "보편적 건강보장 달성을 위해서는 의약품 접근성이 중요하다"며 이 같이 밝혔다.