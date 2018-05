기아차, 제32회 한국여자오픈 개최

[아시아경제 송화정 기자]지난 1987년 처음 시작된 한국여자오픈은 그 동안 한국여자골프를 대표하는 수 많은 선수들을 배출해 온 역사와 권위를 자랑하는 국내 최고의 골프 대회다.총 상금 10억 원이 걸린 이번 대회에서는 2016 리우올림픽 금메달 리스트이자 현 세계 랭킹 1위 박인비 선수, 지난해 우승자 김지현 선수를 비롯한 총 144명의 선수가 참가해 우승을 놓고 격돌한다.특히 국내 최고 골프대회라는 권위에 걸맞게 역대 최초로 공식 예선전을 실시해 본선 참가자격을 충족하지 못하는 프로 및 아마추어 선수들에게 출전기회를 제공, 오픈대회로서의 위상은 물론 대회 경쟁력과 공정성을 강화했다.총 4라운드 72홀 스트로크 플레이 방식으로 펼쳐지는 이번 제32회 한국여자오픈의 우승자에게는 우승 상금 2억5000만 원, 카니발 하이리무진 차량과 모리스 라크로와 여성시계, 2019년 LPGA 기아 클래식 출전 자격이 주어진다.이와 함께 기아차는 PAR 3로 이뤄진 모든 홀에서 홀인원을 달성하는 선수에게 K7·스팅어·K9을 증정하는 ‘홀인원 이벤트’, 대회 최초 3연속 버디를 기록한 선수에게 스팅어를 제공하는 ‘스팅어 챌린지’, 대회코스 최저 타수 기록 선수에게 300만원을 증정하는 ‘코스 레코드’, 각 라운드 별 최저 타수 기록자에게 AKG 최고급 헤드폰을 증정하는 ‘데일리 베스트’ 등 특별상을 확대 제정해 선수들에게 다양한 부상을 수여할 계획이다.국내 최고 골프대회의 타이틀에 걸맞게 골프 팬들을 위한 다채로운 이벤트도 마련됐다.우선 기아차는 골프 팬들이 온라인을 통해 가상으로 정해진 여러 조 중에서 실제 경기가 진행되길 희망하는 조를 골라 투표하는 사전 온라인 이벤트 ‘드림 매치’를 진행한다.이와 함께 대회 우승자를 맞추는 ‘우승자를 맞춰라!’ 이벤트도 진행, 응모한 고객 중 100명에게도 1일 입장권 4매씩을 증정한다.사전 온라인 이벤트 참여를 원하는 고객은 다음달 4일까지 한국여자오픈 공식 홈페이지에서 신청할 수 있으며 이벤트 당첨 여부는 6월 7일 홈페이지에서 확인할 수 있다.대회 기간 동안 현장에서는 갤러리를 대상으로 대회장 인근에서 THE K9 시승 기회를 제공하는 ‘THE K9 시승 체험’, 러시아 월드컵 개막을 기념해 축구와 골프를 결합한 ‘월드컵 퍼팅 챌린지’와 ‘풋골프 챌린지’ 등의 다양한 프로그램도 진행된다.

