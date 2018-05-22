½Å¼¼°è¸ô, ¿À´Â 31ÀÏ±îÁö 2030 °Ü³É ÇØ¿Ü ¸íÇ°¡¤Á÷±¸ ºê·£µå »çÀºÇà»ç
½Å¼¼°è¹éÈÁ¡, 25ÀÏºÎÅÍ 300¿©°³ ºê·£µå ½ÃÁð ¿ÀÇÁ, ÃÖ´ë 80% ÇÒÀÎ
[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ½É³ª¿µ ±âÀÚ] ½Å¼¼°è°¡ ¿Â¡¤¿ÀÇÁ¶óÀÎ¿¡¼ ÇØ¿Ü ¸íÇ° Çà»ç¸¦ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù. ½Å¼¼°è¸ôÀº Áö³ 17ÀÏºÎÅÍ ÇØ¿Ü ¸íÇ° »çÀºÇà»ç, ¹éÈÁ¡Àº ¿À´Â 25ÀÏºÎÅÍ ÇØ¿Ü ºê·£µå ½ÃÁð ¿ÀÇÁ¸¦ ÁØºñÇß´Ù.
Æ¯È÷ ¸íÇ°À» Ã£´Â ¿¬·É´ë°¡ ³·¾ÆÁö¸é¼ 2030 ¼ÒºñÀÚµéÀ» »ç·ÎÀâ±â À§ÇØ ÃÑ·ÂÀüÀ» ÆîÄ£´Ù. ¿Â¶óÀÎ¿¡ ÀÍ¼÷ÇÑ ÀþÀº °í°´ÀÌ ´Ã¾î³ª¸é¼ ¸íÇ°µµ ÀÎÅÍ³Ý¿¡¼ ±¸¸ÅÇÏ´Â °æ¿ìµµ ´Ã¾ú´Ù. ½ÇÁ¦·Î ½Å¼¼°è¸ô 20´ë °í°´ÀÌ ¼±È£ÇÏ´Â ºê·£µå Å¾ 10 Áß Àý¹ÝÀÌ ¸íÇ°ÀÏ Á¤µµ·Î, ÀþÀº ¸íÇ° °í°´ÀÌ ¸¹¾ÆÁ³´Ù. ¼¼°èÀûÀÎ ¸íÇ° ºê·£µåµé ¿ª½Ã ÀþÀº °í°´À» °Ü³ÉÇØ ¿Â¶óÀÎ ½ºÅä¾î¸¦ È®ÀåÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ Àü·«À» ²ÒÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ·± Ãß¼¼¿¡ µû¶ó ½Å¼¼°è¸ôÀº ÇØ¿Ü ¸íÇ° Àå¸£ »çÀºÇà»ç¸¦ ±âÈ¹Çß´Ù. ÀþÀº ÃþÀ» À§ÇØ ÁØºñÇÑ ÀÌ¹ø ¡®·°¼Å¸® À¯½º ÄÃÃÄ¡¯ ÀÌº¥Æ®´Â ¹ß·»Æ¼³ë, Áö¹æ½Ã, »ý·Î¶û, Ææµð, ÇÁ¶ó´Ù, °ñµç±¸½º, ºñºñ¾È¿þ½ºÆ®¿ìµå µî ·°¼Å¸® ºê·£µå 16°³°¡ ÃÑÃâµ¿ ÇÑ´Ù.
2030¼¼´ë°¡ Áñ°Ü Ã£´Â ÇØ¿ÜÁ÷±¸ °ø½Ä ½ºÅä¾îÀÎ ¡®À°½º¡¯ ¡®·çÀÌÀÚºñ¾Æ·Î¸¶¡¯ µîµµ Âü¿©ÇØ ¿ÀÁ÷ ½Å¼¼°è¸ô¿¡¼¸¸ ±¸¸Å °¡´ÉÇÑ »óÇ°µéÀ» ¼±º¸ÀÎ´Ù.´ëÇ¥ »óÇ°À¸·Î´Â Ææµð Æ®·¹ÀÌ´× Æ¼¼ÅÃ÷ 29¸¸9000¿ø, ¸ÞÁ¾¸¶¸£Áö¿¤¶ó ½º´ÏÄ¿Áî 46¸¸5000¿ø, Áö¹æ½Ã ÀÎÇÇ´ÏÆ¼ ½º¸ô ¼ñ´õ¹é 264¸¸¿ø µîÀÌ ÀÖ´Ù. ÀÌ¹ø ½ÃÁð¿¡ °¡Àå ¹ÝÀÀÀÌ ¶ß°Å¿î º£Æ®¸Û µî ¸íÇ° ºê·£µåÀÇ ¾î±Û¸® ½º´ÏÄ¿Áîµµ ´ÙÃ¤·Ó°Ô ¼±º¸ÀÎ´Ù.
Áö³ 17ÀÏºÎÅÍ ÁøÇàÇÑ ÇÁ¸® ¿ÀÇÂ Çà»ç¿¡¼± 4ÀÏ µ¿¾È¸¸ ¸íÇ° ¸ÅÃâ¸¸ 3¾ï¿ø ³Ñ°Ô ±â·ÏÇÒ Á¤µµ·Î ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
¼öÀÔ¸íÇ°, ÇØ¿ÜÁ÷±¸ Ä«Å×°í¸®¿¡¼ 20¸¸¿ø ÀÌ»ó ±¸¸Å ½Ã ÃÖ´ë 7¸¸¿ø±îÁö S¸Ó´Ï·Î µ¹·ÁÁÖ´Â ÀÌº¥Æ®ÀÌ´Ù. Àû¸³±ÝÀº 7¿ù 16ÀÏ±îÁö »ç¿ë °¡´ÉÇÏ´Ù.
ÇÁ·Î¸ð¼Ç¿¡ ´ëÇÑ ¶ß°Å¿î ¹ÝÀÀÀ¸·Î 24ÀÏºÎÅÍ´Â Æ®·»µðÇÑ »óÇ°µéÀ» º°µµ·Î º¸°ÇÏ¿© ¡®Æ®·»µð À¯½ºÄÃÃ³¡¯ Çà»ç¸¦ º°µµ·Î ÁøÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¸íÇ°, ÆÐ¼Ç, Ä³ÁÖ¾ó »óÇ° µîÀ» ÃÖ´ë 10% ÇÒÀÎÄíÆùÀ» Á¦°øÇÑ´Ù.
ºÒÈ²¿¡µµ ÇØ¿Ü ¸íÇ° ¸ÅÃâÀº ²ÙÁØÈ÷ ´Ã°í ÀÖ´Ù. ¿ÃÇØ 1¿ùºÎÅÍ 5¿ù±îÁö ½Å¼¼°è¸ôÀÇ ¸íÇ° Àå¸£´Â Àü³â ´ëºñ 20.5% ½ÅÀåÇß´Ù. ½Å¼¼°è¹éÈÁ¡ ¿ª½Ã 2015³â¿£ 2.7%¿´´ø ¸íÇ° Àå¸£ ½ÅÀå·üÀº 2017³â 18.4%·Î ¶Ù¾ú´Ù.
½Å¼¼°è¹éÈÁ¡¿¡¼µµ 5¿ù 25ÀÏºÎÅÍ ÇØ¿Ü ¸íÇ° ½ÃÁð ¿ÀÇÁ¸¦ ½ÃÀÛÇÑ´Ù. º»Á¡, °³²Á¡, ¼¾ÅÒ½ÃÆ¼Á¡, ´ë±¸½Å¼¼°è µî ÁÖ¿ä Á¡Æ÷¿¡¼ ÁøÇàÇÏ´Â ÀÌ¹ø Çà»ç´Â 300¿©°³ÀÇ ºê·£µå°¡ Âü¿©ÇÏ´Â ¿ª´ë±Þ Çà»ç´Ù.
ºÐ´õ¼¥ ¿©¼º¡¤³²¼º, ¸¶ÀÌºÐ, ºÐÁÖ´Ï¾î µî ½Å¼¼°è¿¡¼¸¸ ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ´Â ÀÇ·ù ÆíÁý¼¥ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ½´ ÄÃ·º¼Ç µî ´Ù¾çÇÑ ÀâÈµµ ÃÖ´ë 80% ÇÒÀÎÇÑ´Ù.
ÀÌ¹ø ¸íÇ° ÇÒÀÎ Çà»ç´Â Ææµð, ÇÁ¶ó´Ù, »ý·Î¶û, Æä¶ó°¡¸ð, º¸Å×°¡º£³×Å¸, ¹Ì¿ì¹Ì¿ì µîÀÇ ºê·£µå°¡ ´ë°Å Âü¿©ÇØ ¿Ã »ó¹Ý±â ¼îÇÎÀ» À§ÇÑ ÀýÈ£ÀÇ ±âÈ¸°¡ µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ºÐ´õ¼¥ ¿©¼ºÀº º£Æ®¸Û, ¾Æ´¢³ª, ¼¿¸°, Å¬·Î¿¡, »çÄ«ÀÌ, ¸ÞÁ¾¸¶¸£Áö¿¤¶ó µî ºê·£µå¸¦ ÃÖ´ë 50%±îÁö ÇÒÀÎ ÆÇ¸ÅÇÑ´Ù. ¼¿¸° ±¸µÎ 1¹é1¸¸5Ãµ¿ø, »çÄ«ÀÌ ¼ÅÃ÷ 69¸¸3000¿ø, º£Æ®¸Û ¼ÅÃ÷ 88¸¸9000¿ø, ¸ÞÁ¾¸¶¸£Áö¿¤¶ó ½ºÄ¿Æ® 1¹é1¸¸5000¿ø µîÀÌ´Ù. ÀÏºÎ »óÇ°Àº ÇÒÀÎ Ç°¸ñ¿¡¼ Á¦¿ÜµÈ´Ù.
ºÐ´õ¼¥ ³²¼º¿¡¼± ¾ÆÅ©³×, º£Æ®¸Û, ¿ÀÇÁÈÀÌÆ®, µå¸®½º¹Ý³ëÆ°, ¸¶¸£´Ï, ¾Ë·º»ê´õ¸ÆÄý µî À¯¸í ºê·£µå°¡ ´ë°Å Âü¿©ÇÑ´Ù. ´ëÇ¥ »óÇ°Àº º£Æ®¸Û ½ºŸ‡¼ÅÃ÷ 59¸¸5000¿ø, µå¸®½º¹Ý³ëÆ° ¹ÝÆÈ ¼ÅÃ÷ 34¸¸3000¿ø, ¸¶¸£´Ï ½º´ÏÄ¿Áî 41¸¸3000¿ø µîÀÌ´Ù.
¾Æµ¿º¹µµ Ç³¼ºÇÏ´Ù. ÃÖ´ë 40%ÀÇ ÇÒÀÎÀ²·Î ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Â ¡®ºÐÁÖ´Ï¾î¡¯´Â ½ºÅÚ¶ó¸ÅÄ«Æ®´Ï, Æú½º¹Ì½º, N21, Áö¹æ½Ã, °ÕÁ¶ µîÀÇ ºê·£µå°¡ Âü¿©ÇÑ´Ù. ´ëÇ¥ »óÇ°Àº ½ºÅÚ¶ó¸ÅÄ«Æ®´Ï Æ¼¼ÅÃ÷ 6¸¸900¿ø, ¼Ò´Ï¾Æ¸®ÄÌ 9¸¸¿ø, °ÕÁ¶ Æ¼¼ÅÃ÷ 7¸¸9800¿ø µîÀÌ´Ù.
ºÐ´õ¼¥ÀÇ Å°Áî ¹öÀüÀÎ ºÐÁÖ´Ï¾î¿¡¼± ÀÇ·ù¿Í ¾×¼¼¼¸®»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Àå³°¨, µµ¼, ¿Ï±¸ µî ´Ù¾çÇÑ ¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏ »óÇ°À» ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. ±¹³»¿¡¼± ¸¸³ª±â Èûµç µ¶Ã¢Àû µðÀÚÀÎ¿¡ ½Ç¿ë¼º±îÁö °®Ãá ±Û·Î¹ú ºê·£µåµéÀ» ÇÑ °÷¿¡ ¸ð¾Ò´Ù.
25°³ÀÇ ºê·£µå°¡ Âü¿©ÇÏ´Â ½´ ÄÃ·º¼ÇÀº 40% ÇÒÀÎÇà»ç¸¦ ÁøÇàÇÑ´Ù. Áö¾ÈºñÅä·Î½Ã, ¸£³×±î¿Àº§¶ó µîÀÇ ºê·£µå°¡ Âü¿©ÇÑ´Ù. ´ëÇ¥ »óÇ°À¸·Î´Â Áö¾ÈºñÅä·Î½Ã ÆßÇÁ½º 58¸¸¿ø, ´ÏÄÝ¶ó½ºÄ¿Å©¿ìµå ºí·ÎÆÛ 40¸¸¿ø µîÀÌ ÀÖ´Ù.
<¨Ï¼¼°è¸¦ º¸´Â Ã¢ °æÁ¦¸¦ º¸´Â ´«, ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦(www.asiae.co.kr) ¹«´ÜÀüÀç ¹èÆ÷±ÝÁö>
½Å¼¼°è¹éÈÁ¡, 25ÀÏºÎÅÍ 300¿©°³ ºê·£µå ½ÃÁð ¿ÀÇÁ, ÃÖ´ë 80% ÇÒÀÎ
[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ½É³ª¿µ ±âÀÚ] ½Å¼¼°è°¡ ¿Â¡¤¿ÀÇÁ¶óÀÎ¿¡¼ ÇØ¿Ü ¸íÇ° Çà»ç¸¦ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù. ½Å¼¼°è¸ôÀº Áö³ 17ÀÏºÎÅÍ ÇØ¿Ü ¸íÇ° »çÀºÇà»ç, ¹éÈÁ¡Àº ¿À´Â 25ÀÏºÎÅÍ ÇØ¿Ü ºê·£µå ½ÃÁð ¿ÀÇÁ¸¦ ÁØºñÇß´Ù.
Æ¯È÷ ¸íÇ°À» Ã£´Â ¿¬·É´ë°¡ ³·¾ÆÁö¸é¼ 2030 ¼ÒºñÀÚµéÀ» »ç·ÎÀâ±â À§ÇØ ÃÑ·ÂÀüÀ» ÆîÄ£´Ù. ¿Â¶óÀÎ¿¡ ÀÍ¼÷ÇÑ ÀþÀº °í°´ÀÌ ´Ã¾î³ª¸é¼ ¸íÇ°µµ ÀÎÅÍ³Ý¿¡¼ ±¸¸ÅÇÏ´Â °æ¿ìµµ ´Ã¾ú´Ù. ½ÇÁ¦·Î ½Å¼¼°è¸ô 20´ë °í°´ÀÌ ¼±È£ÇÏ´Â ºê·£µå Å¾ 10 Áß Àý¹ÝÀÌ ¸íÇ°ÀÏ Á¤µµ·Î, ÀþÀº ¸íÇ° °í°´ÀÌ ¸¹¾ÆÁ³´Ù. ¼¼°èÀûÀÎ ¸íÇ° ºê·£µåµé ¿ª½Ã ÀþÀº °í°´À» °Ü³ÉÇØ ¿Â¶óÀÎ ½ºÅä¾î¸¦ È®ÀåÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ Àü·«À» ²ÒÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ·± Ãß¼¼¿¡ µû¶ó ½Å¼¼°è¸ôÀº ÇØ¿Ü ¸íÇ° Àå¸£ »çÀºÇà»ç¸¦ ±âÈ¹Çß´Ù. ÀþÀº ÃþÀ» À§ÇØ ÁØºñÇÑ ÀÌ¹ø ¡®·°¼Å¸® À¯½º ÄÃÃÄ¡¯ ÀÌº¥Æ®´Â ¹ß·»Æ¼³ë, Áö¹æ½Ã, »ý·Î¶û, Ææµð, ÇÁ¶ó´Ù, °ñµç±¸½º, ºñºñ¾È¿þ½ºÆ®¿ìµå µî ·°¼Å¸® ºê·£µå 16°³°¡ ÃÑÃâµ¿ ÇÑ´Ù.
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¼öÀÔ¸íÇ°, ÇØ¿ÜÁ÷±¸ Ä«Å×°í¸®¿¡¼ 20¸¸¿ø ÀÌ»ó ±¸¸Å ½Ã ÃÖ´ë 7¸¸¿ø±îÁö S¸Ó´Ï·Î µ¹·ÁÁÖ´Â ÀÌº¥Æ®ÀÌ´Ù. Àû¸³±ÝÀº 7¿ù 16ÀÏ±îÁö »ç¿ë °¡´ÉÇÏ´Ù.
ÇÁ·Î¸ð¼Ç¿¡ ´ëÇÑ ¶ß°Å¿î ¹ÝÀÀÀ¸·Î 24ÀÏºÎÅÍ´Â Æ®·»µðÇÑ »óÇ°µéÀ» º°µµ·Î º¸°ÇÏ¿© ¡®Æ®·»µð À¯½ºÄÃÃ³¡¯ Çà»ç¸¦ º°µµ·Î ÁøÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¸íÇ°, ÆÐ¼Ç, Ä³ÁÖ¾ó »óÇ° µîÀ» ÃÖ´ë 10% ÇÒÀÎÄíÆùÀ» Á¦°øÇÑ´Ù.
ºÒÈ²¿¡µµ ÇØ¿Ü ¸íÇ° ¸ÅÃâÀº ²ÙÁØÈ÷ ´Ã°í ÀÖ´Ù. ¿ÃÇØ 1¿ùºÎÅÍ 5¿ù±îÁö ½Å¼¼°è¸ôÀÇ ¸íÇ° Àå¸£´Â Àü³â ´ëºñ 20.5% ½ÅÀåÇß´Ù. ½Å¼¼°è¹éÈÁ¡ ¿ª½Ã 2015³â¿£ 2.7%¿´´ø ¸íÇ° Àå¸£ ½ÅÀå·üÀº 2017³â 18.4%·Î ¶Ù¾ú´Ù.
½Å¼¼°è¹éÈÁ¡¿¡¼µµ 5¿ù 25ÀÏºÎÅÍ ÇØ¿Ü ¸íÇ° ½ÃÁð ¿ÀÇÁ¸¦ ½ÃÀÛÇÑ´Ù. º»Á¡, °³²Á¡, ¼¾ÅÒ½ÃÆ¼Á¡, ´ë±¸½Å¼¼°è µî ÁÖ¿ä Á¡Æ÷¿¡¼ ÁøÇàÇÏ´Â ÀÌ¹ø Çà»ç´Â 300¿©°³ÀÇ ºê·£µå°¡ Âü¿©ÇÏ´Â ¿ª´ë±Þ Çà»ç´Ù.
ºÐ´õ¼¥ ¿©¼º¡¤³²¼º, ¸¶ÀÌºÐ, ºÐÁÖ´Ï¾î µî ½Å¼¼°è¿¡¼¸¸ ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ´Â ÀÇ·ù ÆíÁý¼¥ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ½´ ÄÃ·º¼Ç µî ´Ù¾çÇÑ ÀâÈµµ ÃÖ´ë 80% ÇÒÀÎÇÑ´Ù.
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ºÐ´õ¼¥ ³²¼º¿¡¼± ¾ÆÅ©³×, º£Æ®¸Û, ¿ÀÇÁÈÀÌÆ®, µå¸®½º¹Ý³ëÆ°, ¸¶¸£´Ï, ¾Ë·º»ê´õ¸ÆÄý µî À¯¸í ºê·£µå°¡ ´ë°Å Âü¿©ÇÑ´Ù. ´ëÇ¥ »óÇ°Àº º£Æ®¸Û ½ºŸ‡¼ÅÃ÷ 59¸¸5000¿ø, µå¸®½º¹Ý³ëÆ° ¹ÝÆÈ ¼ÅÃ÷ 34¸¸3000¿ø, ¸¶¸£´Ï ½º´ÏÄ¿Áî 41¸¸3000¿ø µîÀÌ´Ù.
¾Æµ¿º¹µµ Ç³¼ºÇÏ´Ù. ÃÖ´ë 40%ÀÇ ÇÒÀÎÀ²·Î ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Â ¡®ºÐÁÖ´Ï¾î¡¯´Â ½ºÅÚ¶ó¸ÅÄ«Æ®´Ï, Æú½º¹Ì½º, N21, Áö¹æ½Ã, °ÕÁ¶ µîÀÇ ºê·£µå°¡ Âü¿©ÇÑ´Ù. ´ëÇ¥ »óÇ°Àº ½ºÅÚ¶ó¸ÅÄ«Æ®´Ï Æ¼¼ÅÃ÷ 6¸¸900¿ø, ¼Ò´Ï¾Æ¸®ÄÌ 9¸¸¿ø, °ÕÁ¶ Æ¼¼ÅÃ÷ 7¸¸9800¿ø µîÀÌ´Ù.
ºÐ´õ¼¥ÀÇ Å°Áî ¹öÀüÀÎ ºÐÁÖ´Ï¾î¿¡¼± ÀÇ·ù¿Í ¾×¼¼¼¸®»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Àå³°¨, µµ¼, ¿Ï±¸ µî ´Ù¾çÇÑ ¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏ »óÇ°À» ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. ±¹³»¿¡¼± ¸¸³ª±â Èûµç µ¶Ã¢Àû µðÀÚÀÎ¿¡ ½Ç¿ë¼º±îÁö °®Ãá ±Û·Î¹ú ºê·£µåµéÀ» ÇÑ °÷¿¡ ¸ð¾Ò´Ù.
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