LGD, SID 2018 참가...77인치 투명 디스플레이 전시

[아시아경제 원다라 기자]는 22일부터 25일까지 미국 로스앤젤레스 컨벤션 센터에서 진행되는 ‘국제정보디스플레이학회(SID) 2018’ 전시회에 참가한다.LG디스플레이는 ‘Display Your Lifestyle’이라는 슬로건 하에 부스를 마련하고 OLED TV를 비롯해 자동차 및 모바일용 디스플레이 등 LG디스플레이만의 차별화된 제품들을 전시한다.이번 전시회에서 LG디스플레이는 77인치 투명 플렉서블 디스플레이를 해외에서는 처음으로 공개한다. 이 제품은 UHD(3840×2160) 해상도에 투과율 40%, 곡률반경 80R(반지름이 80mm인 원의 휜 정도)이다.LG디스플레이는 급속히 성장하고 있는 자동차용 분야에서 활용할 수 있는 제품들도 전시했다.CID)LG디스플레이는 8K OLED 구동 시스템, 77인치 투명 플렉서블 OLED 등 OLED 관련 8편과 LCD 관련 4편, 공통주제 7편 등 총 21편의 논문을 발표했다.강인병 LG디스플레이 최고기술책임자(CTO·부사장은 “50년전 LCD가 처음으로 디스플레이에 응용되기 시작한 이래, LG디스플레이는 IPS, 구리배선 등 남이 하지 않았던 세계 최고/최초의 기술로 LCD 산업을 이끌어왔다”며 “앞으로는 OLED로 디스플레이의 새로운 패러다임을 제시하며, 차세대 디스플레이 시장을 선도해 나갈 것”이라고 밝혔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.