“축제 시즌 마다 G마켓에서 할인 받고 에버랜드 가세요!”

G마켓이 21일 에버랜드 상설 기획전 '에버랜드 in G마켓'의 문을 연다. 썸머 워터 펀, 할로윈 등 에버랜드의 주요 축제 기간에 맞춰 1년 간 G마켓 단독 특화 상품을 지속적으로 선보일 예정이다.

