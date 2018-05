김연아, 4년 만에 돌아온 피겨퀸…‘여전한 우아함’

‘SK텔레콤 올댓스케이트2018’에 피겨퀸 김연아가 등장했다.20일 서울 목동아이스링크에서 열린 ‘SK텔레콤 올댓스케이트2018’에는 전 피겨스케이팅 국가대표 김연아가 4년 만에 무대를 선보였다.이날 지난 2014년 아이스쇼 이후 처음인 김연아의 무대를 보기 위해 아이스링크장에는 3000여 명의 관객이 자리했다.김연아는 피아노 선율과 함께 꽃무늬가 있는 화사한 의상을 입고 걸어 나왔다. 김연아가 아이스쇼 프로그램으로 택한 음악은 영화 ‘팬텀 스레드’의 오리지널사운드트랙(OST)인 조니 그린우드의 ‘하우스 오브 우드콕’(House of Woodcock)이었다.김연아는 점프는 뛰지 않았지만 이나 바우어와 스핀 등으로 안무를 구성해 우아함을 뽐냈다.이날 아이스쇼는 김연아의 안무가였던 데이비드 윌슨이 안무를 맡았다.

