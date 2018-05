방탄소년단 새 앨범 전곡, 스포티파이 ‘글로벌 톱 200’ 차트 진입

사진=빅히트엔터테인먼트

그룹 방탄소년단의 정규 3집

전곡이 세계 최대 음악 스트리밍 업체 스포티파이(Spotify)의 ‘글로벌 톱 200’ 차트에 모두 진입했다.

LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’19일 스포티파이를 보면 전날 발표된 방탄소년단의 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’ 타이틀곡 ‘Fake Love’는 ‘글로벌 톱 200(Global Top 200)’ 차트에서 17위를 차지했다.이외에도 ‘전하지 못한 진심’ 50위, ‘Airplane pt.2’ 60위, ‘134340’ 66위, ‘낙원’ 71위, ‘Love Maze’ 75위, ‘Magic Shop’ 76위, ‘Anpanman’ 77위, ‘So What’ 92위, ‘Intro: Singularity’ 102위, ‘Outro: Tear’ 112위 등 앨범에 수록된 11곡 모두 차트에 이름을 올렸다.방탄소년단은 지난해 9월 이 차트에서 ‘DNA’가 41위를 차지하며 한국 가수 최초, 최고 기록을 세운 바 있다.뿐만 아니라 방탄소년단의 정규 3집 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’는 미국, 영국 등 전 세계 65개 지역 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트 1위를, 타이틀곡 ‘Fake Love’는 52개 지역 ‘Top Song’ 차트 1위를 기록해 연일 기록 행진을 이어가고 있다.한편, 방탄소년단은 20일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나(MGM Grand Garden Arena)에서 열리는 ‘2018 빌보드 뮤직 어워드’에서 신곡 무대를 처음으로 선보인다.