칸영화제 황금종려상에 고레에다 '만비키 가족'

[아시아경제 이종길 기자]고레에다 히로카즈 감독(일본)의 영화 '만비키 가족' 이 제71회 칸국제영화제에서 황금종려상을 받았다. 이창동 감독의 '버닝'은 수상에 실패했다.고레에다 감독은 19일(현지시간) 프랑스 칸 뤼미에르 대극장에서 한 칸영화제 폐막식에서 최고상인 황금종려상 트로피를 들어올렸다. 그가 연출한 만비키 가족은 할머니의 연금과 도둑질로 연명하는 한 가족이 빈 집에 홀로 남아 추위에 떨고 있는 다섯 살 소녀를 데려와 가족으로 맞으면서 벌어지는 이야기를 다룬 드라마다. '아무도 모른다', '걸어도 걸어도', '그렇게 아버지가 된다', '바닷마을 다이어리', '태풍이 지나가고' 등 가족영화를 다양하게 만들어온 고레에다 감독이 또 한 번 가족의 의미를 묻는다.심사위원 대상은 스파이크 리 감독(미국)의 '블랙클랜스맨'에 돌아갔다. 1978년 백인우월주의 집단인 '쿠클럭스클랜(KKK)'에 잠복해 비밀 정보를 수집한 아프리카계 미국인 경찰 론 스툴워스의 실화를 그린다. 리 감독은 1989년 '똑바로 살아라' 뒤 27년 만에 경쟁 부문에 진출해 수상의 기쁨을 누렸다. 심사위원상은 나딘 라바키 감독(레바논)의 '가버나움'이 받았다. 빈민가에 사는 열두 살 소년 자인을 통해 마약과 인신매매 등 범죄와 가난에 무방비로 노출된 거리 아이들의 비참한 삶을 사실적으로 그린다.파벨 포리코브스키 감독(폴란드)은 1950년대 냉전시기에 서로 배경이 다른 두 사람의 이뤄질 수 없는 사랑을 그린 '콜드워'로 감독상을 수상했다. 여우주연상은 세르게이 드보르체보이 감독(카자흐스탄)의 영화 '아이카'에서 주연한 사말 예슬리야모바에게 돌아갔다. 지낼 방조차 없는 아이카가 출산하면서 겪는 일들을 실감나게 표현했다는 평이다. 남우주연상은 마테오 가로네 감독(이탈리아)이 연출한 '도그맨'의 마르첼로 폰테가 탔다. 이 작품은 이탈리아의 한 마을을 무대로 개 미용사 마첼로와 폭력적인 전직 복서 시몬느의 종속 관계를 다룬다. 각본상은 알리체 로르바케르 감독(이탈리아)의 '라자로 펠리체'와 자파르 파히니 감독(이란)의 '쓰리 페이시스'가 공동 수상했다. 장뤼크 고다르 감독(프랑스)의 '이미지의 북'은 특별상을 받았다.버닝은 영화 기간 평론가들로부터 호평을 받아 수상이 점쳐졌으나 호명되지 않았다. 하지만 시상식 뒤 신점희 미술감독이 기술상에 해당하는 벌칸상을 받았다. CST(Commission Suprieure Technique de l’Image et du Son)에서 선발한 심사위원단이 칸 국제영화제 공식 초청작 가운데 미술, 음향, 촬영 등의 부문에서 가장 뛰어난 기술적 성취를 보여준 작품의 아티스트를 선정해 주는 번외 상이다. 한국인이 이 상을 받은 건 2016년 '아가씨'의 류성희 미술감독에 이어 두 번째다.

