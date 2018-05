‘음악중심’ 여자친구 2주 연속 1위 ‘음악방송 9관왕’...유니티 데뷔

19일 오후 방송된 MBC ‘쇼! 음악중심’에서 여자친구의 ‘밤’은 1위 후보였던 크러쉬의 ‘잊을만하면’과 트와이스 ‘What is love’를 제치고 2주 연속 1위를 차지했다. 이로써 여자친구는 음악방송 9관왕이라는 기염을 토했다.여자친구는 “지난주에 이어 1위를 안겨준 버디에게 고맙다. 이제 마지막 주 활동인데 감사하다”고 소감을 전했다.이외에도 틴탑, 위너, 엔플라잉, 유니티, 여자친구, 나윤권, 러블리즈, 칸토, (여자)아이들, 스누퍼, 드림캐쳐, 크로스진, 더보이즈, 베리굿 하트하트, 이태희, 벤, 아이즈 등이 무대를 꾸몄다.

