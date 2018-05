LG 트윈스 외야수 김현수의 배트가 네티즌들의 관심을 모으고 있다.류중일 LG 트윈스 감독은 19일 오후 5시 서울 잠실구장에서 열리는 한화 이글스와의 ‘2018 신한은행 MY CAR KBO리그’ 홈경기에 앞서 한 매체를 통해 부러진 김현수의 배트에 대해 '한마디'했다.전날(18일) 열린 한화전에서 김현수는 LG가 3대3으로 맞선 7회 말 1사 1루서 박주홍과 대결했다. 김현수는 이날 헛스윙 삼진에 그쳤다.이어 2루 도루를 시도한 주자 박용택마저 아웃돼 LG의 공격이 끝났고, 이 과정에서 문제의 장면이 연출됐다. 김현수는 헛스윙에 그쳤지만, 그가 들고 있던 배트는 손잡이의 밑부분만 남겨둔 채 부러졌다.이 매체는 류중일 감독이 “그건 어떻게 설명을 해야 하는 건지 나도 모르겠다. 누가 장난쳐놓은 게 아닌가 싶을 정도로 이상하게 부러졌다. 영화에서 격투신 찍기 전 각목에 미리 작업해놓은 게 꼭 그렇게 부러지지 않나(웃음). 배트에 공이 맞은 것도 아닌, 헛스윙이었는데”라고 말했다고 전했다.이어 “‘배트 안쪽이 썩어있었던 것인가?’ 싶기도 하다. 예전부터 배트는 보관을 잘해야 한다는 얘기도 많이 들어왔다. 겉만 멀쩡하고, 속은 썩어있는 상태였을 수도 있다”고 덧붙였다.

