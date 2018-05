‘4년 만에 아이스쇼’ 김연아 “오랜만에 연기라 설렌다”

김연아는 19일 서울 목동 아이스링크에서 열린 아이스쇼 ‘SK텔레콤 올댓스케이트 2018’ 사전 기자회견에서 김연아는 “오랜만에 연기를 보여 드리게 돼 설렌다. 준비 기간이 길지는 않았지만, 열심히 연습한 만큼 기대에 보답해 드릴 수 있도록 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.이어 훈련 과정에서 힘들었던 점에 대해서는 “나이를 먹어 체력을 끌어올리는 것이 힘들었다”며 연기를 끝내고 힘들어하는 모습을 보일 수도 있을 것 같다. 이해해주셨으면 좋겠다”고 말하며 웃음을 지었다.또 “출연진과 함께 연습하다 보니 분위기를 타는 것 같다. 짧은 시간에도 열심히 했고, 잘하고 싶다”고 포부를 밝혔다.김연아는 자신의 현역 은퇴 무대였던 2014년 올댓 스케이트 아이스쇼의 ‘공주는 잠 못 이루고(Nessun Dorma, 오페라 ‘투란도트’ 중)’ 이후 4년 만에 처음으로 새로운 갈라 프로그램을 선보인다.김연아는 이번 아이스쇼에서는 영화 ‘팬텀스레드’의 OST 중 ‘하우스 오브 우드코크(House of Woodcock)’를 선곡했다.

