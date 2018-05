英 해리왕자와 결혼 앞둔 배우 매건 마크리는 누구?

영국 엘리자베스 2세 여왕의 손자이자, 찰스 왕세자의 둘째 아들인 해리 왕자와 결혼을 앞둔 배우 매건 마크리에 이목이 쏠리고 있다.미국 드라마 ‘슈트(Suits)’의 여주인공을 맡으며 인기를 얻은 매건 마크리는 해리 왕자와 지난 2017년부터 사랑을 키웠다.매건의 아버지는 네덜란드계 영국인 이민자고 어머니는 아프리카계 미국인이다. 어두운 피부에 검은 머리카락을 가진 매건은 데뷔 이후 한 매체를 통해 성장 과정 중 인종 차별을 경험한 사실을 전하기도 했다.할리우드에서 모델로 먼저 데뷔한 매건은 이후 여배우로 활동을 시작했다. 매건은 드라마 ‘프린지’, ‘CSI 마이애미’에도 출연한 바 있다.또한 매건은 지난 2004년부터 영화제작자인 트레보 엥겔슨과 오랜 연애 끝에 2011년 부부가 됐으나 2년 후 이혼을 발표했다.한편 해리 왕자와 매건을 연결한 것은 자원봉사 활동으로 알려졌다. 매건은 월드비전 캐나다(World Vision Canada)의 국제홍보대사로 활동했으며 르완다에서 조직의 깨끗한 물 운동(Clean Water Campaign) 홍보에 나서기도 했다.또한 매건은 지난해부터 UN의 여성 친선대사를 맡고 있다. 매건은 지난해 4월24일 자신의 인스타그램을 통해 반기문 전 UN사무총장과 함께 찍은 사진을 게재하기도 했다.이어 매건은 미군과 그 가족들을 지원하기 위해서 아프가니스탄을 방문하기도 했고, 지난 2014년에는 양성평등을 위한 캠페인에 참여하기도 했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.