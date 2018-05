18일 오후 6시 세 번째 정규앨범을 발매한 그룹 방탄소년단의 신곡 뮤직비디오가 3000만 뷰가 넘는 조회 수를 기록 중이다.전날 발표된 방탄소년단의 세 번째 정규앨범 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’의 타이틀 곡 ‘FAKE LOVE’는 발표 직후 멜론, 네이버뮤직, 지니, 엠넷 등 모든 국내 음원차트에서 1위를 차지했다.이어 오스트레일리아, 덴마크, 프랑스, 대만, 독일, 뉴질랜드 등 50개국 이상의 아이튠즈 앨범차트에서도 ‘FAKE LOVE’는 1위를 차지했다.또한 방탄소년단은 미국 아이튠즈 메인차트에서는 이번 앨범 수록곡이 모두 20위권 이내에 진입해 네티즌들의 눈길을 끌었다.한편 ‘FAKE LOVE’ 뮤직비디오는 공개된 후 하루가 지나지 않은 현재, 3000만 뷰가 넘는 조회 수를 기록 중이다. 동영상 사이트 유튜브에 제공된 공식 뮤직비디오의 조회 수는 19일 오전 10시50분께 3000만 뷰를 넘어섰다.방탄소년단은 오는 20일(현지시각) 미국 라스베이거스에서 열리는 ‘2018 빌보드 뮤직 어워드’에서 ‘FAKE LOVE’ 공연 무대를 전 세계 최초로 공개할 예정이다.

