조선인 강제징용 '아마미·류큐' 세계유산 사실상 불발

[아시아경제 이종길 기자]일본이 세계유산 등재를 신청한 '아마미(奄美)·류큐(琉球)'가 자문기구 심사에서 가능성이 희박하다는 판정을 받았다. 유네스코 세계유산위원회가 최근 공개한 세계자연유산 자문기구 세계자연보전연맹(IUCN) 평가서에 따르면 아마미·류큐는 '반려(Defer)' 유산으로 분류됐다. 국제기념물유적협의회(ICOMOS) 평가서와 IUCN 평가서는 등재 후보 유산을 심사해 '등재 권고(Inscribe)', '보류(Refer)', 반려, '등재 불가(Not to inscribe)' 가운데 하나를 선택해 세계유산센터와 당사국에 전달한다. 반려 판정을 받으면 사실상 등재가 어렵다.아마미·류큐는 일본 가고시마현의 아마미오시마, 도쿠노시마와 오키나와현의 오키나와섬 북부, 이리오모테다. 한국인에게 가슴 아픈 역사가 담긴 섬들이다. 강제동원조사위원회에 따르면 아마미오시마는 일제강점기에 조선인이 강제 징용돼 가혹한 노동에 내몰린 곳이다. 자살특공대를 전장으로 보내는 특공기지 세 곳과 대규모 노동 부대도 있었다. 오키나와에도 조선인 상당수가 노동자와 군인으로 징용됐고, 일부 여성은 일본군 위안부로 동원됐다. 이리오모테는 일본과 중국이 영유권을 두고 다투는 센카쿠(댜오위다오) 열도에서 멀지 않은 섬이다.일본 정부는 이 섬들이 생태학적·생물학적 주요 진행 과정을 입증하는 대표적 사례이고, 생물학적 다양성 보존을 위해 의미가 있다는 점을 강조해왔다. IUCN은 전자가 등재 기준을 충족하지 못한다고 지적했다. 후자와 관련해서는 2016년 미군이 일본에 반환한 오키나와섬 북부 훈련장에서 나온 부적절한 요소(폐기물)를 문제로 삼았다.한편 우리나라가 산사 일곱 곳을 묶어 신청한 '산사, 한국의 산지승원'은 양산 통도사, 영주 부석사, 보은 법주사, 해남 대흥사만 등재 권고 대상으로 선정됐다. 문화재청과 대한불교조계종은 다음 달 24일 바레인에서 하는 제42차 세계유산위원회에서 안동 봉정사, 공주 마곡사, 순천 선암사까지 등재되도록 설득에 나설 방침이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.