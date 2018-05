메르켈, 내주 中 방문…시진핑 만난다

앙겔라 메르켈 독일 총리가 오는 24∼25일 이틀간 중국 베이징을 방문해 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 한다.18일 중국 외무부 대변인은 메르켈 총리의 방중에 대해 "상호 간에 정치적 신뢰를 더 증진할 것"이라며 "양국 간의 관계는 최근 더 발전하고 있다"고 밝혔다.메르켈 총리는 리커창 중국 총리와도 회담을 갖는다. 양국 정상은 경제적 교류 강화와 국제 무역관계에 대해 논의할 것으로 보인다.메르켈 총리는 이번 방문에서 IT 산업이 발달한 중국 선전도 찾을 계획이다.메르켈 총리의 이번 방문은 이날 러시아 소치에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 정상회담을 한 데 이은 것이어서 관심을 끌고 있다.

