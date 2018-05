“칭찬감옥에 가둘 거야”…방탄소년단, 단숨에 음원사이트 줄 세우기

[아시아경제 위진솔 기자] 그룹 방탄소년단이 18일 오후 6시에 공개한 신곡 ‘FAKE LOVE’가 공개 동시에 국내 음원사이트 1위를 휩쓸었다.방탄소년단의 정규 3집 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’ 타이틀곡 ‘FAKE LOVE’는 공개된 지 한시간 만에 멜론, 엠넷, 벅스 등 6개 주요 음원사이트 실시간 차트에서 1위를 차지했다.타이틀곡 뿐만 아니라 수록곡 ‘전하지 못한 진심(Feat. Steve Aoki)’, ‘134340’, ‘낙원’, ‘Love Maze’, ‘Magic shop’, ‘Airplane pt.2’, ‘Anpnaman’, ‘So what’, ‘Intro : Singularity’, ‘Outro : Tear’ 등 전곡이 진입하며 차트에 정규 3집 수록곡들을 줄 세웠다.이날 정규 3집 전곡 음원과 함께 타이틀곡 ‘FAKE LOVE’의 뮤직비디오도 함께 공개됐다. 뮤직비디오 역시 공개 두시간 만에 조회수 250만을 넘겼다.방탄소년단의 차트 줄세우기에 네티즌들은 “멤버들 전부 실력이 엄청 늘었다” “얘들의 끝은 어딜까 매번 이럴 수 있는 건가” “이용자 수 역대급” “빌보드 컴백 클라스 어디 안 가네요” “수록곡 다 이렇게 좋은데 타이틀 어떻게 정했지” “정국아 magic shop 이렇게 좋을 필요 있었어? 누나 죽었다...” “믿고 들을 수밖에” “정국이 칭찬 감옥에 가둘 거야...”라는 반응을 보였다.한편 방탄소년단은 오는 20일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 ‘2018 빌보드 뮤직 어워드’에서 ‘FAKE LOVE’의 무대를 전 세계 최초로 공개한다.

