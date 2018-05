지니 뮤직, 접속 오류…네티즌 “방탄 때문? 다른 데는 잘만 됨”

지니 뮤직 서버 오류로 불편을 호소하는 이용자들의 목소리가 높아지고 있다.18일 오후 6시께부터 지니 뮤직 어플리케이션 오류로 이용자들의 서버 접속이 제한되고 있다. 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에는 지니 뮤직 이용자들의 불만이 폭주하고 있다.특히 이날 오후 6시에는 그룹 방탄소년단이 정규 3집 러브 유어셀프 전 ‘티어’(LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’)의 전곡 음원과 타이틀곡 ‘페이크 러브(FAKE LOVE)’ 뮤직비디오를 공개했던 터라, 방탄소년단 팬들의 항의가 이어지고 있다.한편 네티즌들은 “평소에도 이런데 이슈되는 가수가 컴백할 거 알았으면 더 준비를 했어야지 멜론은 잘된다는데 핑계는” “말도 없이 잦은 점검에 이런 경우 한두 번이 아님” “지니야 정말 너를 놓아줄 때가 된 것 같구나...” “그래서 언제되는건데...한시간동안 뭐하는건데....” “맨날 이렇게 서버 오류 걸릴 때마다 사과 한마디 없고 이번에 지니 쓰는 사람들한테 보상해라” 등의 반응을 보였다.

