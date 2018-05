그룹 방탄소년단의 정규 3집이 오후 6시 공개된다. 이 가운데 방탄소년단이 신곡 ‘Fake Love’에 대해 자신감을 드러냈다.18일 방탄소년단은 V라이브 ‘컴백 프리뷰쇼(BTS Comeback Preview show) 방탄늬우스 in LA’를 통해 앨범을 소개했다.이날 지민은 “어디 가서 우리 노래 정말 좋다고 안 하는데 정말 좋은 것 같다”며 곧 공개될 앨범에 대해 기대감을 키웠다. 지민의 말에 나머지 멤버은 “지민이 샤워하면서 장난 아니었다”고 설명했다.슈가 역시 정규 3집 LOVE YOURSELF 轉 ‘티어(Tear)’에 대해 “이거는 됐다 싶었다”고 남다른 자신감을 드러냈다.이별을 컨셉으로 한 앨범에 대해 RM은 “기존 방탄소년단의 다크한 곡들과 비슷하면서도 다르다”고 설명했고, 지민은 “‘피 땀 눈물’은 마냥 아련했다면, ‘페이크 러브’는 처절 아련이다”라고 말했다.한편 현재 빌보드 뮤직 어워드 참석차 미국에 머무르고 있는 방탄소년단은 오는 20일(현지시간) 빌보드 뮤직 어워드에서 신곡 ‘Fake Love’의 무대를 최초로 공개한다.

