베트남 후에성장 "2조규모 관광단지 조성…韓과 협력 확대할 것"

[아시아경제 조슬기나 기자]한국을 찾은古都)응우옌 성장은 이날 오후 광화문 포시즌스호텔서울에서 열린 '베트남 후에성 기업투자설명회'에서 "양국간 관계가 확대되는 현 시점에서 더 많은 한국기업과 협력하길 원한다"며 이 같이 말했다.그는 "후에는 수도 하노이, 호찌민에 비해 잘 알려져있지 않지만 잠재력이 큰 지역"이라며 "한국인들에게는 약 1~2시간 거리에 위치한 다낭과 함께 관광지로 유명하다"고 소개했다.유네스코(UNESCO) 지정 세계문화유산인 왕궁 등이 위치한 후에지역을 찾는 외국인 관광객은 연간 300만명을 웃돈다. 인근 창마이랑코 경제구역(Chan May-Lang Co Economic Zone)은 전국을 잇는 1A고속도로, 철도, 심해항구, 국제공항 등 우수한 인프라와 함께 저렴한 지가, 인건비 등을 갖춘 산업단지로도 주목받고 있다.KMH아경그룹이 주최한 이날 설명회에는 한국수자원공사, 포스코건설, 포스코에너지, 롯데건설, GS건설, 아시아나항공, 롯데호텔, 이마트, LG유플러스, 종근당, 신한은행 등이 참석했다.

