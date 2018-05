5월 넷째주, '안양센트럴헤센2차' 등 4753가구 분양 나선다

안양벤쳐밸리, 평촌스마트스퀘어 등 첨단산업단지도 가깝다. 인덕원-동탄 복선전철 호계사거리역(2027년 개통예정)역세권 단지이며 GTX C 노선과 인덕원~판교 복선전철 등도 계획돼 있어 향후 교통환경은 더욱 개선될 전망이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.