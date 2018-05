밀크티에 우롱차까지…2030 취항저격 나선 이색 RTD 컵음료

이색 RTD((Ready to Drink; 사서 바로 마실 수 있도록 캔·병·팩에 들어있는 음료) 컵음료 신제품 출시가 봇물을 이루고 있다. RTD 컵음료는 휴대와 음용이 쉽고 대용량 제품이 늘어나며 가성비까지 갖춰 2030을 중심으로 높은 인기를 얻고 있다. 이에 따라 음료업계에서는 독특한 제품에 관심을 갖는 젊은층의 취향을 반영해 컵 밀크티와 우롱차, 액상형 컵 간편식 등 이색 제품을 출시하는 것은 물론 이들이 즐겨 찾는 편의점에 상품을 선보이며 접근성도 높이고 있다. 뿐만 아니라 제품 패키지에도 감각적인 디자인을 적용해 소비자들의 구매 욕구까지 자극하고 있다.

