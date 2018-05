[클릭 e종목]카카오, 카카오M과 시너지로 실적 개선 가속화

[아시아경제 박나영 기자]KB증권은가 자회사을 흡수 합병하기로 결정한 것은 시너지 확대 차원에서 긍정적이라고 평가했다.18일 이동륜 KB증권 연구원은 "카카오M 합병으로 인한 카카오 연결실적 변동은 없지만 합병법인의 유기적인 시너지 확대와 효율적인 자원배분 등의 요인은 카카오의 실적 개선에 긍정적으로 작용할 전망"이라고 분석했다.카카오와 카카오M은 이미 '카카오멜론', '멜론 with Kakao', 계정 통합 등 양사의 서비스와 데이터베이스를 융합하는 작업을 진행 중이었으며 이에 힘입어 멜론의 가입자가 양호한 증가세를 기록하는 등 양사의 시너지가 가시화되고 있었다는 설명이다. 이번 합병을 통해 카카오-멜론 플랫폼 간의 유기적인 결합과 서비스 통합이 가속화될 것으로 보인다.이 연구원은 "카카오M의 경우 주식매수청구권 가격이 지난 17일 종가 대비 5.3% 낮은 9만2911원으로 책정되면서 주가는 일시적으로 하락할 가능성이 높아 보인다"고 봤다.

