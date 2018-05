[아시아경제 전경진 기자] 현대해상은 지난 15일과 17일 서울 광화문 본사와 강남구 사옥에서 직원들이 직접 참여해 소외 이웃을 위한 플라워 박스를 제작하는 재능기부 봉사활동 '하이 갓 탤런트(HI’s got Talent)'를 시행했다고 18일 밝혔다.현대해상 직원들은 손수 제작한 플라워 박스 100개를 국립의료원 호스피스 병동과 역삼사랑데이케어센터 등에 전달했다.이 행사는 현대해상이 직원들의 다양한 재능을 활용해 봉사활동에 참여할 수 있도록 기획된 사회공헌 활동이다. 지난해에는 '목소리 기부'를 통해 다문화가정과 시각장애인들에게 오디오북을 제작해 전달했다.

