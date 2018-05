[개장전] 증권사 스몰캡 추천주(05/18)

[팍스넷데일리 정혜인 기자]고객사 가동률 반등에 따른 낙수효과 기대하반기 기대감 반영 가능한 시기고객사 패널 구조도 2018년에도 유지 … 실적 가시성 확보투자의견:매수목표주가:2만원/전일종가:1만5900원하나금융투자 김현수사상 최대 실적 ? 저평가 국면 해소 전망2018년 1분기 호실적연결대상 자회사 디지털프론티어의 성장세에 주목김재훈미래에셋대우알리바바와 제휴, 글로벌 다각화의 시작점중국 최대 IT 기업 알리바바와 제휴를 통해 인포테인먼트 플랫폼 공급 예정진화하는 차량용 인포테인먼트 시스템 공급자이재일유진투자중국 수주도 수주다1분기 견고한 영업이익 성장세 유지중국향 장비 수주 대폭 증가 예상투자의견:매수목표주가:5만원/전일종가:3만5850원한화투자증권 김병기작년 한 해 이익을 한 분기에!1Q18 Review: 본업 강화실적은 상반기보다 하반기, 성장은 국내보다 글로벌투자의견:매수목표주가:5만2000원/전일종가:3만8900원한화투자증권 지인해정혜인 기자 hi.jung@paxnet.kr

