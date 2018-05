[Foreign Book]"카르페 디엠" 美 명배우 로빈 윌리엄스

[아시아경제 노태영 기자]미국의 명배우 로빈 윌리엄스(1951~2014)의 전기 '로빈(Robin)'가 지난 16일(한국시간) 출간됐다. 저자는 뉴욕타임스 문화담당 기자 데이브 이츠코프(Dave Itzkoff), 출판사는 헨리 홀트 앤 코(Henry Holt and Co.)다.윌리엄스는 연기파 배우로 이름을 남겼다. 1973년부터 줄리어드 스쿨 연기학교에서 연기를 공부한 후 1977년 TV 드라마 '래프 인(Laugh-In)'으로 데뷔했다. 영화 '뽀빠이'(1980)로 할리우드에 입성해 '굿모닝 베트남'(1987), '후크'(1992), '미세스 다웃파이어'(1993), '쥬만지'(1996), '천국보다 아름다운'(1998), '에이아이'(2001), '인썸니아'(2002), '어거스트 러쉬'(2007) 등 70여 편이 넘는 영화에 출연했다.특히 영화 '죽은 시인의 사회'(1989)에서 존 키팅 선생 역으로 깊은 인상을 남겼다. 한국에서도 개봉 당시 입시위주의 교육 현실과 맞물리면 큰 호응을 얻었다. '카르페 디엠(Carpe Diemㆍ현재를 즐겨라)'이란 명대사를 남겼다. 매년 스승의 날이면 TV에서 볼 수 있는 단골 영화다.윌리엄스는 상복도 많았다. 골든글로브 뮤지컬ㆍ코미디 남우주연상을 4회 수상했다. 2005년에는 평생공로상을 수상했다. 1998년 '굿 윌 헌팅'(1997)으로 아카데미 남우조연상도 받았다. 사망 후 에미상 시상식에서는 특별공로상 수상자로 선정됐다.하지만 삶의 마지막은 불행했다. 윌리엄스는 2014년 캘리포니아 티뷰론 자택에서 목을 매 숨진 채 발견됐다. 부인인 수잔 슈나이더는 윌리엄스가 파킨슨병 초기 단계에서 우울증을 앓고 있었다고 전했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.