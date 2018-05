'장미'부터 'K-POP'까지…서울 10개 퍼레이드 시작

[아시아경제 금보령 기자] 올 한 해 동안 서울에서 10가지 테마의 퍼레이드가 펼쳐진다.서울시는 10개 축제 퍼레이드의 세부 일정을 18일 소개했다.서울장미축제에서는 장미를 주제로 한 퍼레이드가 진행된다. 우리나라에서 가장 긴 5.15㎞ 장미터널 속에서 열린다. 퍼레이드는 이날 시작되는 서울장미축제의 개막 프로그램이다. 행렬에는 중랑구 16개동 주민자치위원회, 어린이집, 학교 학생 등이 참여한다. 육사군악대, 염광여고 고적대도 함께한다.40여개국 대사관저가 몰려 있는 성북 일대에서는 '성북세계음식축제 누리마실'이 개최된다. 축제의 시작을 알리는 퍼레이드는 다음 달 16일에 준비돼 있다. 올해 주제는 '초대와 만찬'으로 이솝우화의 여우와 두루미가 등장하게 된다.'K-POP 커버댄스 페스티벌 인 서울'은 다음 달 23일 서울광장에 열린다. 커버댄스는 특정 가수의 춤을 따라서 추는 것이다. 미국, 멕시코, 러시아, 일본, 태국, 홍콩 등 10여 개 국가 90여 명이 참여할 계획이다.7월7~8일에 있을 '신촌물총축제'에서는 물싸움에 앞서 워터 퍼레이드가 펼쳐진다. 올해 워터 퍼레이드 컨셉은 '기계 침공(Invasion of Android)'이다. 특수 제작한 의상과 대형 구조물이 등장한다.9월1일에는 세계 60개국의 다양한 문화와 음식을 즐길 수 있는 '서울세계도시문화축제'가 예정돼 있다. 축제 개최를 기념하는 '세계 거리 퍼레이드'에서는 중국 베이징, 벨라루스 민스크 등 13개 자매우호도시에서 온 민속 공연단의 의상과 깃발 행진 등을 볼 수 있다.10월6~7일에 있을 정조대왕 능행차 재현은 창덕궁을 출발해 수원 시흥행궁을 거쳐 화성까지 총 58㎞ 길을 따라 이어진다. 특히 창덕궁에서 시흥행궁까지 20㎞ 서울 구간 내 주요 거점별로 출궁의식(창덕궁), 배다리의 안전을 점검한 뒤 배다리를 건너는 의식(시도식) 등이 준비돼 있다.서울거리예술축제는 10월5~7일 3일 동안 열린다. 음악·댄스·오브제 등을 중심으로 한 다양한 주제의 퍼레이드가 세종대로, 무교로에서 진행된다.이 외에도 10월13일 '강동선사문화축제'에서는 1600여명의 시민이 원시복장·장신구를 하고 퍼레이드를 실시한다. 다음 날인 10월14일에 있을 '서울아리랑페스티벌'에서는 1187명의 사물놀이패가 통일을 염원하는 한국형 퍼레이드를 선보인다. 또 한국의 에드버러축제로 불리는 '서리풀 페스티벌'의 하이라이트인 '서초강산 퍼레이드'가 올해 안에 열린다.

