IS "러시아 월드컵서 호날두, 메시 참수할 것"

IS는 시리아와 이라크 땅에서 쫓겨나면서 여러 차례 역겨운 위협을 가하곤 했다. 이달 초순에는 지지자들에게 러시아 월드컵 경기를 겨냥해 공격에 나서라고 촉구했다. "그들을 모두 죽이라"는 사진설명과 함께 월드컵 로고를 칼로 베는 IS 선전 포스터도 인터넷에 올라왔다.

지난해 10월 24일 IS 추종 매체 와파미디어재단은 월드컵 테러 선동 포스터를 공개했다. 피눈물 흘리는 메시가 쇠창살 뒤에 서 있는 모습이다. 포스터에 "너희는 사전에 실패란 없는 국가와 맞서 싸우고 있다"는 내용이 영어와 아랍어로 적혀 있었다.